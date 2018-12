Frankrijk laat - na gele hesjes - fiscus los op techreuzen

De taks moet 500 miljoen euro opbrengen. Volgens minister van financiën Bruno Le Maire is de maatregel nodig om een eind te maken aan een abnormale toestand. “Het kan niet zo zijn dat bedrijven grote winsten maken dankzij Franse consumenten, maar uiteindelijk minder belasting betalen dan ons midden- en klein bedrijf”, zei de bewindsman dinsdag.

Bij zijn collega’s in de Europese Unie dringt Le Maire er al langer op aan techbedrijven gezamenlijk te dwingen om meer belasting te betalen.

Gafa Dat overleg leverde alleen niet veel op, vooral omdat Duitsland tegenstribbelt. Tijdens een tumultueus verlopen vergadering van de Eurogroep op 3 december hamerde Le Maire erop dat een gezamenlijke ‘Gafa-taks’, die Google, Amazon, Facebook en Apple raakt, een grote kans is om de burger te bewijzen dat Europa ergens goed voor is. Le Maire werd het met zijn Duitse collega Olaf Scholz wel eens over een minimale versie van de taks. Deze belast alleen de reclame-inkomsten van de Gafa, niet het geld dat wordt verdiend met de platforms en de verkoop van persoonsgegevens. Dit zou erop neer komen dat Google en Facebook – vanaf 2021 – meer op de korrel zouden worden genomen dan Apple en Amazon. De opbrengst zou op deze manier niet meer dan twee miljard euro bedragen, voor 27 landen.

Gele hesjes Na de revolte van de gele hesjes wil Le Maire niet langer wachten met een belasting in eigen land die ook de omzet betreft. De druk op de Franse regering om het ‘groot kapitaal’ aan te pakken – waarvan de Gafa het nieuwe gezicht is – is groot. Bovendien kan Parijs het geld erg goed gebruiken. Het Franse begrotingstekort zal volgend jaar niet voldoen aan de normen voor de eurolanden, omdat de maatregelen ten gunste van mensen met het minimumloon en een groot aantal gepensioneerden alles bij elkaar zeker 10 miljard euro kosten.

Techreuzen De 500 miljoen euro komt overeen met het bedrag dat de schatkist volgend jaar misloopt door het recente schrappen van een brandstoftaks. Deze heffing was de aanleiding voor de gele storm die begin vorige maand opstak. De uitvoering van de erg populaire taks op de grote techreuzen lijkt ondertussen niet eenvoudig, onder andere omdat moet worden bepaald waar de Gafa hun geld verdienen. Ze zijn nu niet altijd op een ‘stabiele fysieke manier’ aanwezig in Frankrijk. Dat is ook de reden voor het Duitse verzet tegen de Europese variant van de taks. Olaf Scholz vreest voor een gevaarlijk precedent wanneer niet langer de plaats waar de dienst of het product wordt geproduceerd van belang is voor de fiscus, maar de plaats waar de dienst of het product wordt geconsumeerd.

Spotify Dat is niet alleen voor een exportnatie als Duitsland een nachtmerrie, ook een land als Zweden dat met Spotify een belangrijke techreus in huis heeft is daar huiverig voor. Waarom zou Spotify in andere landen belasting moeten betalen als het dat al doet in Zweden, zo vragen de Zweden zich af. Le Maire zegt dat hij zijn Europese offensief hoe dan ook wil doorzetten. In maart hoopt hij een akkoord, waarvoor aan de Europese onderhandelingstafel unanimiteit vereist is, te hebben bereikt.

