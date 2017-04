Frankrijk kiest vandaag zijn twee presidentskandidaten

De Fransen kunnen kiezen uit elf kandidaten. Vier van hen worden gezien als grote kanshebbers: de sociaal-liberaal Emmanuel Macron, de rechts-populistische Marine Le Pen, de conservatief François Fillon en de extreemlinkse Jean-Luc Mélenchon. De partijgenoot van de huidige president François Hollande, socialist Benoît Hamon, wordt nauwelijks genoemd. Hij staat momenteel op grote achterstand in de peilingen.

Welke twee kandidaten het daadwerkelijk redden tot de volgende ronde is onzeker. In de peilingen staan de vier kandidaten erg dicht bij elkaar. Veel kiezers weten bovendien nog niet of ze wel gaan stemmen.

Kort na het sluiten van stembureaus worden de eerste exitpolls verwacht, maar als de verschillen echt zo klein zijn kan het nog uren duren voordat bekend is welke twee kandidaten doorgaan naar de tweede ronde. Met uitzondering van informatie over de opkomst, mogen er voor het sluiten van de stembureaus geen voorlopige resultaten naar buiten worden gebracht. Op het overtreden van dat verbod staat een boete van 75.000 euro.

Extra beveiliging In Frankrijk geldt officieel nog steeds de noodtoestand. Afgelopen donderdag werd het land opnieuw opgeschrikt door een schietpartij op de Champs-Elysées. Daarbij kwam een agent om het leven. De verkiezingen zijn dan ook zwaar beveiligd. Bijna 60.000 politieagenten en militairen staan paraat bij de stembusgang. Gisteren hebben Franse expats en inwoners van overzeese gebieden hun stem al uitgebracht. Vandaag hebben de meeste kiezers tot 19.00 uur de tijd om te stemmen. In grote steden blijven de stembureaus een uur langer open. Op 7 mei nemen de twee overgebleven kandidaten het opnieuw tegen elkaar op. Dan wordt uitgemaakt wie plaats mag nemen in het Élysée, de residentie van de president.

