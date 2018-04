Frankrijk in de ban van grote stakingen

Piloten, cabinemedewerkers en grondpersoneel van vliegtuigmaatschappij Air France leggen vandaag het werk neer voor een hoger salaris. Naar verwachting zal door de staking ongeveer een kwart van de vluchten uitvallen. De Franse luchtvaartbonden willen dat de luchtvaartmaatschappij 6 procent meer loon gaat betalen.

Verder rijden er vandaag in Frankrijk nauwelijks treinen omdat meer dan de helft van de medewerkers van spoorbedrijf SNCF staakt uit protest tegen de hervormingen van de Franse regering, waarbij het spoorwegpersoneel bepaalde voorrechten zal gaan verliezen. Zo gaan spoormedewerkers nu nog vroeger met pensioen dan gemiddeld en hebben ze ook meer vakantiedagen. Verder reist het personeel zelf gratis en betalen hun familieleden voor een kaartje slechts 10 procent van de prijs. De regering van Emmanuel Macron wil deze bijzondere rechten voor toekomstige medewerkers inperken.

Ook de Franse vuilnismannen leggen vandaag het werk neer, omdat zij betere arbeidsvoorwaarden willen voor het zware en ongezonde werk dat zij verrichten. Verder zijn er stakingen in de energiesector en in het hoger onderwijs.

Groei in gevaar

Anders dan bij het spoor wordt er bij Air France niet tegen de hervormingen van de regering gestaakt, maar tegen de directie van het bedrijf. De werknemers vinden dat zij meer moeten profiteren van het verbeterde resultaat van de luchtvaartmaatschappij. De toegezegde salarisverhoging van 0,6 procent per 1 april en 0,4 procent per 1 oktober vinden piloten, cabinemedewerkers en grondpersoneel te karig. Maar volgens Air France-topman Franck Terner zou een salarisverhoging van 6 procent verdere groei en investeringen in nieuwe vliegtuigen in gevaar kunnen brengen.

Air France presteert de laatste tijd weliswaar beter dankzij het positieve economische klimaat, maar doet het nog altijd slechter dan concurrenten als Lufthansa en IAG. En binnen moederconcern Air France-KLM laat KLM Air France ver achter zich als het gaat om de bijdrage aan de winst van het Frans-Nederlandse bedrijf. Het is het Nederlandse deel van het bedrijf vooralsnog beter gelukt om een antwoord te vinden op de concurrentie van budgetmaatschappijen op de korte afstanden en van maatschappijen uit de golfregio op langere afstanden. Zo slaagde KLM erin om de personeelskosten te drukken, terwijl dat voor Air France een stuk lastiger bleek.