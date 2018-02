Frankrijk bindt de strijd aan met drugs op de skipiste

In de Franse Alpen ligt soms meer poeder op tafel dan onder de skilatten, aldus een Franse officier van justitie vorig jaar in de rechtbank. Het Franse Openbaar Ministerie is het drugsgebruik in skigebieden inmiddels zo zat dat ze steeds meer wil werken met een lik-op-stukbeleid. Direct een boete of de cel in, dus. Overlastgevers zijn anders allang weer terug in eigen land wanneer het onderzoek rond is, zegt officier van justitie Anne Gache tegen de Franse krant Libération.

Wie in Frankrijk een joint opsteekt of anderszins bij drugs betrokken is, riskeert een jaar in de gevangenis of een boete van 3750 euro. Volgens een majoor van de gendarmerie, het deel van het leger dat politietaken uitvoert, gaat het veruit het meest om cannabisgebruik, minder om cocaïne en ecstasy. De gendarmerie verdubbelt haar capaciteit bijna in de wintermaanden om de overlast het hoofd te bieden, aldus de Franse krant.