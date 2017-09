Frankfurt evacueert recordaantal mensen na de vondst van een WOII-bom

De evacuatie begon vanochtend rond 6 uur. De bewoners hadden tot 8 uur de tijd om hun huizen te verlaten, de politie controleert nog of iedereen daadwerkelijk is vertrokken. Mensen die weigeren te vertrekken, worden alsnog door de politie meegenomen.

Mensen die niet zelfstandig konden vertrekken, konden zich aanmelden voor een speciale ophaalservice van de brandweer

In het gebied, in het stadsdeel Frankfurt-Westend in het noordwesten van de stad, werd afgelopen dinsdag per toeval een bom gevonden tijdens bouwwerkzaamheden op het terrein van de universiteit. De vliegtuigbom, die volgens de Duitse krant Bild zo’n 1,8 ton weegt en 1400 kilo springstof bevat, wordt vanmiddag onschadelijk gemaakt.

Mocht de bom per ongeluk ontploffen, dan kan een hele straat volledig worden weggevaagd, waarschuwt de Duitse politie. In het ontruimde gebied liggen verschillende ziekenhuizen en bejaardentehuizen, een operagebouw en de Duitse centrale bank, waar de helft van de goudvoorraad van het land is opgeslagen.

Opvangplekken In de rest van de stad zijn opvangplekken ingericht voor de bewoners die hun huis uit moesten. Veel musea zijn vandaag gratis toegankelijk. De politie surveilleert ondertussen extra vaak in de wijken die ontruimd werden, om zo inbrekers af te schrikken. Mensen die niet zelfstandig konden vertrekken, konden zich aanmelden voor een speciale ophaalservice van de brandweer. De tekst gaat verder onder de afbeelding. De burgemeester van Frankfurt, Peter Feldmann, vangt bewoners op in het beurscomplex Messe Frankfurt, dat vandaag dient als opvangplek voor de mensen die hun huis moesten verlaten. © Getty Images In de ziekenhuizen waren de evacuaties zaterdag al begonnen. Meer dan honderd patiënten van twee ziekenhuizen en meer dan vijfhonderd bewoners van tien bejaardentehuizen zijn elders ondergebracht of naar huis gestuurd. Ook patiënten die op de intensive care lagen, zijn volgens de autoriteiten geëvacueerd. In de hele stad ligt het openbaar vervoer plat. Ook het luchtruim is deels afgesloten. Of vliegtuigen kunnen landen op de luchthaven van Frankfurt hangt onder meer af van de wind. De hele operatie duurt naar verwachting zo’n 12 uur. Tussen 18.00 en 20.00 uur mogen de inwoners naar alle waarschijnlijkheid weer terugkeren.

Regelmatig In Koblenz werd zaterdag al met succes een andere bom onschadelijk gemaakt, een explosief van 500 kilo. Hier moesten meer dan 21.000 mensen hun huis uit. Daar was soms flinke overredingskracht voor nodig. In twee gevallen moesten bewoners die zich verzetten een handje worden geholpen. In Duitsland worden regelmatig bommen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden, maar nog nooit werden er zoveel mensen geëvacueerd als vandaag. Gemiddeld wordt er jaarlijks zo’n 2000 ton aan bommen gevonden. Het probleem is er zo veelvoorkomend dat Duitsland een speciale opruimingsdienst heeft die zich bezighoudt met het onschadelijk maken van bommen: de Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD). Die organisatie is een van de drukste opruimingsdiensten ter wereld.

