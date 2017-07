Frambozentoetjes (nu nóg framboziger)

56% yoghurt, suiker, slagroom, 7,1% fruit (1,6% framboos, 1,6% braam, 1,8% bramensap, 0,7% aardbeiensap, 1,4% frambozensap), wei(melk), gemodificeerd maïszetmeel, rundergelatine, verdikkingsmiddelen: E466 en E415, voedingszuur: E330, aroma, kleurend plantenextract (wortel, hibiscus), kleurstof: E120, zuurteregelaar: E331.

Ondanks mijn totale gebrek aan groene vingers doe ik elk jaar weer dapper mijn best op het kweken van groente, fruit en kruiden. Noodgedwongen in potten, want vijfhoog-achter. Bezitters van moestuinen en landgoederen lachen me vierkant uit, maar ik ben maar wát trots op mijn manmoedige smulbalkon. De tuinkruiden gaan prima, vooral de maggiplant is zichtbaar gelukkig sinds zijn verhuizing naar een grotere pot. De sla daarentegen wordt steevast opgepeuzeld door slakken en de bietjes geven wel volop loof, maar worden niet groter dan doperwten. Daarentegen had de framboos dit jaar een record-oogst van wel 23 stuks. Want ach, ik hou zo van frambozen! Het poezeligste vruchtje dat er is. Doodzonde om ze te pletten voor een toetje, maar dat gaan we vandaag toch echt doen. Ruim een jaar geleden, ter ere van de 250ste aflevering van deze rubriek, besprak ik de frambozenpudding van Mona. En wat blijkt, die is zojuist vernieuwd. “De frambozen komen er nog beter uit”, aldus de makers. Verhip, inderdaad, nu met ruim tweeënhalf keer zoveel frambozen, namelijk voortaan geen 0,6 procent, maar wel 1,6 procent. Wat je noemt revolutionair. Maar de heldendaad is nog veel groter, lees ik op de website van onze nationale toetjesgigant: “De Mona-fans juichen het meestal toe als we onze puddingen nog lekkerder willen maken. Doen! Maar kom niet aan Mona Frambozenpudding, protesteerden de liefhebbers. Ze horen tot onze grootste fans, en die koesteren we. Maar zo eigenwijs als we zijn, vonden we dat hij toch nog lekkerder kon. Dus durven we, slik, bijna niet te zeggen dat we jullie pudding toch iets hebben aangepast. Sorry, sorry, we maakten de smaak alleen frisser en fruitiger. Maar verder blijft hij de vertrouwde, lekkerste frambozenpudding van Nederland.”

Zullen we even heel simpele frambozentoetjes maken? Fris en fruitig, zonder rundergelatine en met ruim 20 procent frambozen?

Zelf maken? Nodig voor 4 personen: 125 g frambozen 125 g mascarpone 125 ml slagroom 125 g amandelkoekjes (of andere lekkere koekjes) ± 3 à 4 eetl gesmolten boter 40 g poedersuiker ½ limoen Maal de koekjes fijn in het bakje dat hoort bij de staafmixer, of doe in een stevige plastic tas en mep met de deegroller. Smelt de boter en roer die lepel voor lepel erdoor tot het natte kruimels zijn, maar geen smurrie. Zet vier metalen opzetringen (Ø 7 cm) op vier dessertbordjes. Verdeel de natte koekkruimels erover en duw goed aan. Doe de mascarpone in een kom, rasp de schil van de ½ limoen erboven fijn. Pers hem daarna uit. Hou 4 mooie frambozen achter, pureer de rest fijn met de staafmixer, samen met de poedersuiker en 1 grote eetl limoensap. Duw door een zeef om de pitjes kwijt te raken. Hou 2 flinke eetl saus (coulis) apart, roer de rest door de mascarpone tot een glad roze geheel. Klop in een andere kom de slagroom stijf. Mix door de roze mascarpone. Lepel dit op de koekjesbodem en strijk glad. Duw in elk een framboos. Zet een uurtje in de koelkast om op te stijven. Steek binnen de ring met een aardappelschilmesje en duw de puddinkjes voorzichtig eruit, uiteraard zonder die tere framboosjes te pletten. Druppel er wat coulis omheen.

Tips Metalen opzet- of kookringen vindt u in kookwinkels en huishoudzaken. Doe-het-zelvers zagen een pvc-buis in stukjes of schroeven een conservenblikje aan twee kanten open. Roer in plaats van limoen eens een scheutje rozenwater, oranjebloesemwater of vlierbloesemsiroop door het mengsel. Of drank: cointreau, kirsch, amaretto. Meer frambozen? Duw lekker de hele bovenkant vol ermee.

