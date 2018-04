Fracties 50Plus willen partijvoorzitter kwijt

“Hij doet niet wat van een voorzitter verwacht mag worden”, zegt een woordvoerder van de fractie in de Tweede Kamer. Zo was hij slechts twee keer aanwezig bij de fractievergaderingen. Over een ‘reeks aan klachten’ wil hij verder niets inhoudelijk kwijt.

Zoetelief is ‘verrast’ door de opstelling van de fracties. Dat hij weinig naar Den Haag kon, was bekend bij zijn aantreden

De Kamerleden zien liever Geert Dales, voormalig wethouder in Amsterdam. Hij was VVD’er en is sinds 2016 lid van 50Plus. Partijleider Henk Krol: “Het is een luisteraar, en iemand die andere mensen de ruimte geeft.” Hij erkent dat hij een jaar geleden net zo enthousiast sprak over Zoetelief, “maar dat is in de loop der tijd steeds minder geworden”.

Zoetelief volgde vorig jaar partijoprichter Jan Nagel op. Die is nog steeds voorzitter van de fractie in de Eerste Kamer.

Zoetelief is ‘verrast’ door de opstelling van de fracties. Dat hij weinig naar Den Haag kon, was bekend bij zijn aantreden. “Ik ben ook wethouder in Nijmegen. In mijn plaats ging de vicevoorzitter naar de vergaderingen in Den Haag.” Op 26 mei kiezen de leden Dales of Zoetelief.

Martin van Rooijen (50Plus) is een van de weinige Kamerleden die de invoering van de AOW (in 1956) nog heeft meegemaakt. Hij is met zijn 75 jaar de oudste volksvertegenwoordiger in de Tweede Kamer, maar leunt niet afwachtend achterover.