Foutenfestival bij subtopper in Almelo

Ongekend hoog en verontrustend was de foutenlast aan beide kanten in het Polman-stadion te Almelo. De defensie van Feyenoord oogde broos in de beginfase. Daar waren verklaringen voor. Bijvoorbeeld dat de verdedigers Nieuwkoop, Van Beek en Verdonk wedstrijdritme missen, maar schrijnend was soms de wijze waarop de Heracles-aanvallers Peterson en Kuwas domineerden in de persoonlijke duels. Feyenoord mocht zich gelukkig prijzen dat het de beginfase zonder tegentreffer doorstond. Duarte verscheen alleen voor keeper Bijlow, Peterson raakte de paal en Kuwas zorgde voortdurend voor gevaar.

Dit is wat het is in de eredivisie. Twee ploegen die er met kop en schouders bovenuit steken, Feyenoord dat maximaal derde kan worden en de overige ploegen die vechten om Europees voetbal of lijfsbehoud. Het geeft te denken. Over Feyenoord, over de staat van het Nederlandse voetbal, die nog niet is wat het lijkt na de recente prestaties van het Nederlands elftal en de verdienstelijke Cham­pions League-verrichtingen van Ajax en (in mindere mate) PSV.

Van Bronckhorst weet dat Feyenoord is veroordeeld tot de achtervolging

Zie het optreden van Tonny Vilhena, die opnieuw werd opgeroepen door bondscoach Koeman voor de interlands tegen Frankrijk (vrijdag) en Duitsland (volgende week maandag), maar in Almelo wederom op soms onverklaarbare wijze balverlies leed. De bal een kwartier lang naar de goede kleur spelen, toch een basisvereiste in het voetbal, is te veel gevraagd voor hem. En de vraag is of het ooit beter wordt. Vilhena is bezig aan zijn achtste seizoen bij Feyenoord.

De middenvelder is lang niet de enige. Verdonk, Larsson en Toornstra zijn met name in de eerste helft de grootste dissonanten bij de bezoekers. Van Bronckhorst kan zijn ongeloof soms nauwelijks verbergen als er weer eens iets eenvoudigs fout gaat in Almelo. Hij moet het er maar mee doen.

“Het verschil tussen Feyenoord en Heracles was niet heel groot”, stelde Heracles-trainer Wormuth na afloop op de persconferentie. Van Bronckhorst kon niet anders dan instemmend knikken. “Voor rust kwamen we een paar keer goed weg”, zag hij. “In het begin van de tweede helft kregen we meer controle over de wedstrijd. Dat moet je dan ook uitdrukken in de score. Dat hebben we gelukkig gedaan.”

Bevliegingen Van Bronckhorst hield zich vast aan twee bevliegingen van Berghuis, die uiteindelijk het verschil maakte tegen Heracles. Na een uur spelen legde hij een corner op het hoofd van spits Jørgensen, een inzet die via Heracles-keeper Blaswich tot doelpunt werd gepromoveerd. Vier minuten later volgde het hoogtepunt van de wedstrijd. Berghuis trok naar binnen, passte de bal achter de Heracles-verdediging, waar Verdonk kon terugleggen op Toornstra: 0-2. “Dat was een uitstekende aanval”, constateerde Van Bronckhorst, die niet kon beschikken over Van Persie (spierblessure). Berghuis raakte even later nog de lat met een afstandsschot. De Feyenoord-coach weet dat zijn ploeg is veroordeeld tot de achtervolging in de eredivisie. De Rotterdammers, die nog een wedstrijd tegoed hebben (vorige week viel het licht uit bij Feyenoord-VVV), zien PSV (dertien punten voorsprong) en Ajax (acht punten verwijderd) soeverein door de eredivisie rondtrekken. “Wij moeten onze wedstrijden blijven winnen en hopen dat de anderen fouten maken”, stelde Van Bronckhorst nuchter vast. Feitelijk juist, maar ergens in het niemandsland van de eredivisie moet de titel ver weg voelen voor Feyenoord.