Fouten die niet worden rechtgezet irriteren lezers

Op een nieuwjaarsbijeenkomst van de redactie gisteren sprak de hoofdredacteur zijn zorg uit over de voor de krant ongunstige constatering van een groeiend aantal correcties.

De toename wekt meer algemeen de indruk dat de redactie slordiger omgaat met haar kopij en feiten minder of onvoldoende checkt dan de lezer van een kwaliteitskrant mag verwachten. Fouten komen in toenemende mate voor in zowel teksten als, zij het in mindere mate, koppen. Zou de vaak hoge werk- en tijdsdruk de oorzaak kunnen zijn en zo ja, mag dat als excuus gelden?

Het doet denken aan de strenge leermeester die mij meer dan dertig jaar geleden met nauwelijks verholen cynisme voorhield dat lezers niets met werkdruk hebben te maken. Een excuus voor de noodzaak van een correctie kon mogelijke druk bij een haastig, kort voor sluitingstijd geschreven verhaal volgens hem in géén geval zijn. 'Je stukje moet gewoon kloppen'.

Ultieme waarheid

Zo eenvoudig en onschuldig als destijds is de journalistiek al lang niet meer. De tijd dat de krant in alles werd geloofd, is voorbij. Vroeger, ja vroeger, waren er nauwelijks of geen hulpmiddelen om nieuws in al haar facetten gedetailleerd te checken. Of een lezer argwaan koesterde of niet, hij kon niet anders dan de letter van de krant als ultieme waarheid tot zich nemen óf uit onvrede het papier in een hoek smijten. Sinds de sociale media hun intrede deden en nu onmisbaar zijn, ligt dat een tikje anders.

Journalisten worden terecht veel meer op hun vingers gekeken. Ook krantenlezers gaan mee met hun tijd en zijn mondiger geworden.

Journalisten worden terecht veel meer op hun vingers gekeken. Ook krantenlezers gaan mee met hun tijd en zijn mondiger geworden. Ze stellen de redactie inhoudelijke en kritische vragen over artikelen, mailen bij grote fouten of bij een ogenschijnlijke futiliteit. Meer dan ooit is het eenvoudiger dan ooit om via internet te checken of feiten die media brengen juist zijn. Bij de minste twijfel al wordt de krant of ander medium om uitleg verzocht, eventueel met een verzoek te corrigeren.