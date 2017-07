Fotograaf Vivian Keulards liet ballonnen met kaartjes los en ging op zoek naar de vinders

Bart Stovers (58) getrouwd met Len (59), kinderen Bart-Jan (27), Rijn (25) en Annalijn (22), Berkel-Enschot, kaart #71/99

Bart Stovers zag kaart nummer 71 drijven in zijn vijver met koikarpers. "We delen een passie voor fotografie, zag ik op je website, dus het leek me leuk je te ontmoeten." Ons gesprek gaat al snel over de worstelingen en keuzes in het leven. "Ik heb me altijd erg verantwoordelijk gevoeld voor ons gezin en ons bedrijf: een marketing- en communicatiebureau, dat mijn vrouw Len en ik samen hebben opgezet. We kunnen bijzonder goed op elkaars lip functioneren en hebben elkaar altijd door dik en dun gesteund, binnen het gezin en de zaak. Wij zijn echt samen.

Rust

Nu hebben we besloten de zaak te verkopen. In 2004 ben ik al eens overspannen geweest en ik voelde 'm weer aankomen, dat wilde ik niet weer meemaken. In die tijd zat ik als een levenloos kuiken op de bank, mijn systeem was op. Nu werken we allebei nog drie dagen bij het bureau en is er meer rust voor onszelf en de kinderen. Als het goed gaat met mijn gezin, en ik kan dingen voor mezelf blijven doen, zoals fotograferen, ben ik gelukkig."

"Ik geloof niet in een god, in reïncarnatie of in een hemelse of helse plek. Ik geloof wel in mensen. Op reis door Jordanië sprong mijn blindedarm en zat ik op het randje van de dood. Midden in de nacht moest ik met spoed naar een lokaal ziekenhuis in de woestijn. Dan ervaar je hoe gastvrij en hulpvaardig mensen zijn. Ik ben geen moment bang geweest en heb nooit gedacht dat het fout zou aflopen. Dat is mijn grootste levensles geweest: je kunt op het goede van de mensen vertrouwen, waar dan ook ter wereld. Behalve in cultuur verschillen mensen niet veel van elkaar. Onze zorgen, onze dromen en wat we willen voor onze naasten en kinderen, die zijn hetzelfde."

Een uitgebreid verslag van de ontmoetingen van fotograaf Vivian Keulards (1970) met de vinders van haar ballonnen, kunt u lezen op haar website: viviankeulards.nl