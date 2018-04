Fortuna Sittard of toch NEC? Wie promoveert er naar de eredivisie?

Omdat Jong Ajax niet mag promoveren, speelt de nummer twee van de Jupiler League volgend seizoen op het hoogste niveau. Fortuna Sittard heeft als huidige nummer twee de beste papieren, maar NEC heeft slechts twee punten achterstand en kan bij verlies van Fortuna dus ook nog promoveren. Beide ploegen kenden een roerig seizoen.

Oliseh accepteerde dat niet en spande een rechtszaak aan om terug te keren als trainer van Fortuna. Wat er precies tussen Oliseh en Fortuna is voorgevallen is niet duidelijk, maar in april oordeelde de rechter dat de arbeidsrelatie dusdanig verstoord was, dat een terugkeer als trainer van Fortuna Sittard geen optie was.

In het eerste halfjaar dat Oliseh trainer was van Fortuna werden de resultaten al wat beter en die lijn werd doorgetrokken in het huidige seizoen. Na jaren in de kelder van de Jupiler League te hebben gebivakkeerd, gloorde eindelijk het licht van de eredivisie weer eens. Maar als Fortuna promoveert naar de eredivisie, dan zal Oliseh dat feest niet meevieren. Hij werd in februari van dit jaar ontslagen bij Fortuna Sittard, vanwege ‘verwijtbaar en ontoelaatbaar handelen’.

Dat Fortuna op de drempel staat van de eredivisie heeft het voor een groot gedeelte te danken aan Sunday Oliseh. De voormalig Nigeriaans international werd in de winterstop van vorig seizoen als trainer aangesteld, als vervanger van Ben van Dael. Fortuna bezette op dat moment de voorlaatste plaats in de Jupiler League. Op dat moment leek het alweer lichtjaren geleden dat er in Sittard eredivisie werd gespeeld.

Na jaren achtereen aan de onderkant van de Jupiler League te hebben gebivakkeerd kunnen ze in Sittard dit seizoen eindelijk weer hoopvol naar boven kijken. Met de huidige tweede plaats lonkt de eredivisie en het is alweer zestien seizoenen geleden dat de Limburgse ploeg op dat niveau actief was.

NEC

Waar het voor Fortuna een voetbalcarrière lang geleden is dat het in de eredivisie speelde, daar speelde NEC vorig seizoen nog op het hoogste niveau. Vorig jaar rond deze tijd moest toenmalig trainer Peter Hyballa boze supporters toespreken in Nijmegen, vanwege de degradatiestrijd waarin de club verzeild was geraakt. De woede van de fans bleek niet te helpen, want NEC degradeerde alsnog, net als drie jaar eerder.

Toen keerde NEC na een seizoen terug op het hoogste niveau en daar hoopt de club nu ook op. Zo glansrijk als drie jaar geleden – NEC werd kampioen met een recordaantal punten – zal het niet zijn. De weg naar mogelijke promotie zat dit seizoen vol hobbels en kuilen.

Net als in Sittard werden in Nijmegen in de winterstop veranderingen in de trainersstaf doorgevoerd. Adrie Bogers was in de zomer van 2017 nog als assistent-coach doorgeschoven naar de positie van hoofdtrainer, maar werd in januari weer assistent. NEC stelde de 34-jarige Pepijn Lijnders aan.

Weliswaar was hij als hoofdcoach onervaren, als jeugd- en assistent-trainer had hij zijn sporen ruimschoots verdiend. Toen Lijnders nog geen twintig was, stond hij al als jeugdtrainer op het veld bij PSV. Daarna volgden FC Porto en Liverpool, waar coach Jürgen Klopp dikwijls lovende woorden over hem sprak. Lijnders werd binnengehaald als de man die NEC totaal ander voetbal zou gaan laten spelen, maar in de praktijk kwam daar weinig van terecht.

Exemplarisch voor het chaotische seizoen van NEC was misschien wel het duel met Jong Ajax. Begin april won het tweede van Ajax die wedstrijd met 2-0, waardoor NEC een tik kreeg in de titelrace. Bij Ajax speelde echter Teun Bijleveld mee, die geschorst was, maar wat door een administratieve fout bij de KNVB niet aan Ajax was doorgegeven.

Het duel moest worden overgespeeld, waarmee NEC een herkansing kreeg om aan kop te blijven van de Jupiler League. Het vergooide deze kans echter weer door dit keer met 1-0 te verliezen. Om feest te mogen vieren, moet NEC daardoor morgen in ieder geval zelf winnen van FC Dordrecht en daarnaast hopen op puntverlies van Fortuna Sittard.