Fortuna legt doelpuntenmachine PKC lam en wint finale Korfbal League

De spelers van de kersverse landskampioen uit Delft werden in de armen gesloten door dolblije supporters, die het succes ook amper konden geloven. Sommige spelers werden door hen opgetild, waaronder Nik van der Steen. De kleinste man van het veld had met zeven treffers – naast de zes treffers van Fleur Hoek - een flink aandeel in het succes van Fortuna.

Met zijn 1,80 meter voldoet Van der Steen niet aan het beeld van de gemiddelde topkorfballer van tegenwoordig. Zeker de mannen benaderen vrijwel allemaal de twee meter. Enkele decennia terug was dat nog wel anders, maar sinds de invoering van de Korfbal League (2005) en de verdere professionalisering van de sport spelen fysieke krachten een steeds grotere rol.

Toch had Fortuna-coach Ard Korporaal vooraf niet getwijfeld om Van der Steen in de basisopstelling van zijn ploeg op te nemen. “We hadden tegen PKC iemand nodig die van ver raak schiet. In de play-offs tegen TOP (tot zaterdag winnaar van de laatste drie edities van de Korfbal League, red.) speelden we met alleen grote mannen, maar tegen PKC is ander korfbal nodig. Dat Nik niet in de play-offs speelde was een grote teleurstelling voor hem, maar als je er dan zo kan staan in de finale is dat bizar.”

Strafworpen

Van der Steen was zaterdag niet te houden. Van zijn kansen rondde hij bijna 40 procent af en als hij er eens niet voor koos om van ver te schieten, snelde hij richting de korf, waarna PKC hem alleen met handen en voeten af kon stoppen. Het leverde hem meerdere strafworpen op, die door zijn vakgenoot Sanne Alsem allemaal werden benut.

Ik hoop dat door mij iedereen die klein is ook in het spelen in de Korfbal League blijft geloven. Nik van der Steen

In de slotfase besliste de 25-jarige spits de finale. Vijf minuten voor tijd schoot hij Fortuna eerst op 17-16, waarna een sprint naar de korf PKC te machtig was. Uit de toegekende strafworp maakte Alsem 18-16, maar niet voordat Van der Steen naar de kant werd gehaald vanwege kramp. Even later kwam hij toch weer het veld in, om vervolgens van ver de wedstrijd definitief in het slot te gooien: 20-17.

“Nik heeft tomeloze energie en loopt heel veel. Het is dan ook niet gek dat hij kramp kreeg, hoewel ik dat nog nooit bij hem heb gezien”, loofde Korporaal zijn scherpschutter.

Volgens de Fortuna-coach moet Van der Steen een voorbeeld zijn voor alle kleinere korfballers. “Hij heeft vier jaar geleden de stap van KCC (destijds acterend op een niveau onder de Korfbal League, red.) naar Fortuna gemaakt. In het begin had hij het heel moeilijk, maar hij heeft veel in zichzelf geïnvesteerd. Dit is zijn beloning.”

Van der Steen zelf ziet dat ook zo. “Ik hoop dat door mij iedereen die klein is ook in het spelen in de Korfbal League blijft geloven. Velen dachten dat het niet zou lukken toen ik naar Fortuna ging, maar gelukkig heb ik het gered. En dan zie je dat je nog Nederlands kampioen wordt ook. Ongelooflijk, de beste van Nederland en dus eigenlijk ook van de wereld.”

Dan mengt ‘de kleine grote man’, zoals zijn bijnaam luidt, zich weer in het feestgedruis. Klaar om op de schouders genomen te worden en zo voor even ook qua lengte boven iedereen uit te stijgen.