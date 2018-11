Formule 1 gaat straatrace organiseren in Vietnamese hoofdstad Hanoi

De bolides gaan deels racen op bestaande straten en deels op een nieuw circuit. De Grand Prix van Hanoi wordt hiermee na die van Monaco, Azerbeidzjan en Singapore de vierde ‘straatrace’ van de Formule 1.

Formule 1 gaat weer in zee met een autocratisch land waar mensenrechten niet worden gerespecteerd

De organisatoren riskeren forse kritiek, omdat zij weer in zee gaan met een autocratisch land waar mensenrechten niet worden gerespecteerd. Eerder kregen ze al felle kritiek op de races in Azerbeidzjan en Bahrein.

Maar de Formule 1-organisatie ziet vooral een kans om meer fans en inkomsten te verwerven in het opkomende Azië. En het bestuur van Hanoi hoopt zijn stad op de kaart te zetten als toeristenbestemming, om minder afhankelijk te worden van de export. Volgens burgemeester Nguyen Duc Chung wordt de straatrace, met topsnelheden rond 335 kilometer per uur, ‘uniek in de wereld’.

