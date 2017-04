Forensisch arts betwist officiële doodsoorzaak Mitch Henriquez

Nu twee deskundigen verschillende visies geven op de dood van de Arubaan Mitch Henriquez moet een derde specialist helderheid verschaffen. De twee verdachte agenten en de nabestaanden van Henriquez krijgen daardoor pas eind december te horen wat de rechtbank Den Haag van dit gevoelige strafdossier vindt.

Mitch Henriquez (42) overleed 28 juni 2015 na in het Zuiderpark in Den Haag te zijn gearresteerd. Bij die arrestatie heeft een agent een nekklem aangelegd. Een tweede agent stompte de arrestant op zijn neus en gebruikte pepperspray.

De patholoog die het lichaam onderzocht kwam tot de conclusie dat Henriquez is overleden aan de gevolgen van het gebruikte geweld. De verwurging zou hebben geleid tot ademnood en daarna de dood. De spray en de verdikking van de neus na de klap zouden de ademnood mede hebben veroorzaakt.

De door de verdediging van de agenten gevraagde forensisch arts komt met een conclusie die haaks staat op die van de patholoog. De verwurging is zeker geen oorzaak, zo concludeert expert Kees Das van de GGD. Deze deskundige komt op basis van het dossier tot de conclusie dat hartritmestoornissen en/of een hartstilstand de oorzaak is.

Is die conclusie juist dan is er geen koppeling te maken tussen het handelen van de agenten en de dood, zo realiseert de rechter zich. Das deed overigens geen onderzoek aan het lichaam en kon ook geen gebruik maken van de 332 foto’s die de patholoog maakte bij de sectie. Foto’s van secties, vaak gruwelijk, maken meestal geen deel uit van het dossier.

De nieuwe expert van het Nederlands Forensisch Instituut zal zich niet alleen moeten buigen over de twee haaks op elkaar staande visies, hij zal de rechter ook moeten uitleggen wat nu het verschil is in de werkwijzen van een patholoog en een forensisch arts.

Scepsis

Op 21 december zal de rechter oordelen. Dat de zaak aanzienlijke vertraging heeft opgelopen is heel vervelend, vindt de rechter. Een van de verdachte agenten, die niet herkenbaar zijn maar DH01 en DH02 worden genoemd, zei mee te leven met de nabestaanden maar vroeg ook aandacht voor zijn gezin dat onder grote druk leeft. Zijn gezin heeft part noch deel aan deze situatie, liet hij vanuit een afgeschermde nis in de rechtbank op Schiphol horen.

Gisteren was tijdens het proces het Arubaanse parlementslid Desiree de Sousa-Croes aanwezig. Zij heeft een goede relatie met de zuster van Mitch en is tevens lid van de vaste kamercommissie justitie. Zij is in Nederland om in opdracht van die commissie de zaak te volgen. Op Aruba is volgens haar scepsis over de rechtsgang in Nederland.

Een deel van de Arubaanse bevolking vreest dat de twee agenten de hand boven het hoofd wordt gehouden. Zij zou in Nederland zijn als ‘parlementair waarnemer’. Voor de rechtbank Den Haag was zij gisteren gewoon bezoeker. In een eerste reactie zei ze dat de bijgewoonde zitting het vertrouwen in een eerlijke rechtszaak voedt.