Ford saneert en investeert in elektrisch

Dat de Amerikaanse autobouwer Ford kosten gaat besparen, staat vast: dit jaar 3 miljard dollar. Nieuwe technologieën vragen immers om enorme investeringen en daarnaast bereikt de Amerikaanse automarkt zo'n beetje zijn plafond. De verwachting is dat er banen gaan verdwijnen. Maar hoeveel?

Volgens The Wall Street Journal kondigt Ford deze week aan 10 procent van het personeelsbestand weg te snijden. Wereldwijd heeft Ford 200.000 werknemers, van wie de helft in Noord-Amerika. Persbureau Reuters heeft een andere bron die meldt dat er minder banen geschrapt worden. Ford zou vrijwillig vertrek willen stimuleren met een vroegpensioenregeling.

Een ontslagronde kan Ford 'slank en efficiënt' maken, precies wat het wil

Ford wil niet ingaan op 'speculatie', maar bevestigt dat het kosten moet besparen om te groeien en om waarde te creëren voor aandeelhouders. Topman Mark Fields ligt onder vuur, omdat de beurskoers van Ford in de drie jaar onder zijn leiding met 36 procent is gedaald. En dat terwijl de beurs records breekt. Toen een investeerder de koers vorige week 'zielig' noemde, zei voorzitter Bill Ford net zo gefrustreerd te zijn. Want ook het Ford-familiekapitaal lijdt onder de koers. De achterkleinzoon van Henry Ford merkte wel op dat het om de lange termijn gaat.

Pijnlijk is dat Ford in marktwaarde is ingehaald door nieuwkomer Tesla. Daar komt bij dat Ford voor dit jaar dalende winsten verwacht door afnemende vraag in de VS en China. Concurrent General Motors ligt wel op schema voor een recordjaar.

Trump De Amerikaanse automarkt groeide de afgelopen zeven jaren en tegelijkertijd dijde het personeelsbestand van Ford uit. Een ontslagronde kan Ford 'slank en efficiënt' maken, precies wat het wil, en de beurskoers doen opveren. Maar Amerika heeft een president die de auto-industrie in de gaten houdt. Trump verwijt fabrikanten Amerikaanse banen te vernietigen door in het goedkopere Mexico te produceren. Met dank aan vrijhandelsverdrag Nafta. Begin dit jaar haalde Ford een wit voetje bij Trump door plannen voor een fabriek in Mexico te schrappen en in een Amerikaanse fabriek voor elektrische auto's te investeren. Een stap die Ford zelf wel goed uitkwam, want de middenklassers uit Mexico verkopen minder goed. Banenverlies zal nu niet onopgemerkt blijven in het Witte Huis. Ford investeert in de toekomst, ten koste van de winst die goedlopende pick-ups en SUV's opleveren Ford investeert in de toekomst, ten koste van de winst die goedlopende pick-ups en SUV's opleveren. In februari kondigde Ford aan start-up Argo AI te kopen om zelfrijdende auto's te ontwikkelen. Aan de onvermijdelijke overgang naar elektrisch rijden besteedt Fields 4,5 miljard dollar. Dat Fords eerste hybride politie-auto vorige maand werd goedgekeurd voor achtervolgingen op hoge snelheid is alvast een opsteker.

