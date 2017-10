Ford gooit het stuur radicaal om

Topman Jim Hackett wil de 14 miljard besparen op kosten voor materiaal en ontwikkeling, zo kondigde hij aan op een investeerdersdag in New York. Dat gebeurt onder meer door veel gebruikte onderdelen in meer modellen te verwerken. Verder zal worden gesneden in het aanbod van personenauto's, terwijl er meer geld gaat naar SUV's en pick-ups. Deze auto's zijn winstgevender dan de normale personenauto's.

Sinds 2009 produceert Ford elk jaar minder personenauto's, terwijl er wel meer lichte trucks de fabrieken verlaten. Personenauto's zijn nog maar goed voor minder dan een kwart van de totale productie.

Ford heeft het imago dat het achterop loopt in de elektrische ontwikkelingen in de auto-industrie. Dat beeld wil Hackett bijstellen. De komende jaren draait hij investeringen in verbrandingsmotoren met ruim 30 procent terug.

Het autobedrijf had eerder al 4,5 miljard dollar (zo'n 3,8 miljard euro) vrijgemaakt voor investeringen in elektrisch en zelfrijdende voertuigen. Daar komt nu dus extra geld bovenop. Ook zal het Amerikaanse concern een actievere samenwerking aangaan met andere spelers wat betreft elektrisch en autonoom rijden.

De koerswijziging moet een einde maken aan de negatie- ve sentimenten rond Ford. De beurskoers daalt al jarenlang en investeerders die het zien zitten in het traditionele autobedrijf worden zeldzaam.