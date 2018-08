Foodora stopt ermee, en nu zitten de koeriers in de problemen

Thomas van Drielen (22) wisselde in februari van werkgever, van maaltijdbezorger Deliveroo naar branchegenoot Foodora. Hij verruilde daarmee zijn groene bezorgbox voor een roze. Zijn motief: Deliveroo wilde alleen nog samenwerken met maaltijdbezorgers die ingeschreven staan als zzp’er, een strategie die ook Uber­eats hanteert. Nu stopt Foodora, volgens eigen zeggen, noodgedwongen in Nederland: de concurrentie is het bedrijf te veel geworden. Van Drielen: “Deliveroo heeft Foodora met zijn zzp-contracten uit de markt gewerkt.”

De jonge fietskoerier uit Haarlem heeft er stevig de balen van dat Foodora moet stoppen. Op Twitter spuwt hij zijn kritiek de wereld in, en verklaart zich nader aan de telefoon. “Ik ben niet boos omdat ik mijn werk kwijt ben – ik heb nog meer bijbaantjes – maar omdat de zzp-constructie oneerlijk is en de regering ondanks beloftes niets doet.” Van Dielen krijgt bijval van Agnes Jongerius, voormalig vakbondsbestuurder en nu vicevoorzitter van de commissie werkgelegenheid in het Europees Parlement. ‘Werknemers worden van de arbeidsmarkt gedreven’, schreef ze op Twitter. ‘Om dit vals spel te stoppen moeten de spelregels voor platformwerk in Europa veranderen.’

Zelf zag Van Drielen een zzp-dienstverband bij Deliveroo niet zitten en vertrok bij de maaltijdbezorger. “Het bezorgen van maaltijden is hartstikke leuk, lekker op de fiets door de stad. Maar werken als zelfstandige leek me niet prettig. Als je een uurtje niets te doen hebt, krijg je ook geen geld.” Dat is anders bij Foodora, waarvoor Van Drielen tot voor kort 20 tot 25 uur per week maaltijden rondbracht. Gewoon op contractbasis, ieder uur dat hij werkt krijgt Van Drielen uitbetaald. Ook is hij verzekerd, bij Deliveroo zijn zelfstandigen dat niet vanzelf. “Natuurlijk zijn zzp’ers voor Deliveroo dan goedkoper en efficiënter, maar het gaat ten koste van werknemers.”

Concurrentie Woensdag bracht Foodora naar buiten te stoppen in Nederland waar het bedrijf sinds 2015 aanwezig was. Het moederbedrijf van Foodora, Delivery Hero, zocht nog een koper voor zijn Nederlandse activiteiten, maar die zoektocht strandde. Vandaag werden medewerkers in Amsterdam ingelicht, maar het is nog onduidelijk wat de gevolgen voor de medewerkers van Foodora zijn. Het bedrijf gaat daarover vanaf volgende week met vakbonden in beraad, bevestigt FNV. Er is nog meer onbekend. Foodora kan (of wil) niet zeggen hoeveel mensen er bij de maaltijdbezorger in dienst zijn. Volgens de laatste cijfers, gepubliceerd door de website Emerce, werken er zeker duizend fietskoeriers voor Foodora in Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Leiden en Haarlem. De hevige concurrentie in Nederland heeft Foodora hier de das om gedaan, het bedrijf laat weten zich nu te willen concentreren op markten waar grotere groeimogelijkheden zijn, zoals Duitsland. Niet alleen moest Foodora in Nederland wedijveren met bezorgbedrijven die geen personeel in dienst willen nemen, ook is er Thuisbezorgd, dat in Nederland het grootste marktaandeel bezit. Net als bij Foodora heeft personeel van Thuisbezorgd een contract, maar dat bedrijf verdient meer geld door een forse commissie aan restaurants te rekenen.