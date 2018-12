Follow This schaalt op en wil na Shell ook andere oliemaatschappijen vergroenen

Voor de aandeelhoudersvergaderingen van Shell en BP zijn door Follow This inmiddels al nieuwe klimaatresoluties ingediend. Bij Shell is dat voor de vierde keer gedaan, namens ruim 4300 aandeelhouders. Sinds vorig jaar heeft Shell een klimaatbeleid op papier gezet, afgelopen week kondigde de Brits-Nederlandse oliemaatschappij aan dat er in 2020 korte-termijn klimaatdoelen zullen worden opgesteld.

Er zijn aanwijzingen dat groepen aandeelhouders ook klimaatresoluties willen indienen bij ExxonMobil en Chevron. In dat geval houdt Follow This de eigen resoluties onder de pet. “Het is beter dat een gevestigde partij, bijvoorbeeld een grote investeerder met zo’n resolutie komt”, zegt Mark van Baal van Follow This. “Die gaan wij dan uiteraard steunen.”

Onafwendbaar Van Baal wil niet zeggen welke aandeelhouders resoluties bij ExxonMobil en Chevron in voorbereiding hebben. In de Shell-zaak is volgens hem gebleken dat grote investeerders beseffen dat een effectief klimaatbeleid onafwendbaar is. “Ze realiseren zich dat ze geld zullen verliezen bij verdere opwarming van de aarde.” De eerdere klimaatresoluties hebben Shell inmiddels tot een scherper milieubeleid gedwongen. Dat gebeurde nadat enkele grote beleggers (Actiam, Van Lanschot Kempen, MN en ook de Church of England) de resoluties van Follow This steunden. Follow This wil dat de grote vier in de olie- en gassector hun emissiedoelen in lijn brengen met het klimaatakkoord van Parijs. Dat verdrag staat deze week op de agenda van de VN-klimaatconferentie in Polen. De olie- en gasindustrie kan het akkoord van Parijs maken of breken, zegt Van Baal. We hebben bij Shell gezien hoe effectief kli­maat­re­so­lu­ties zijn. Maar de hele sector moet hieraan gaan meedoen. Mark van Baal van Follow This

Daad bij het woord Hij vindt dat zijn organisatie redelijke klimaateisen heeft, waarvan de doelen ook in het belang zijn van investeerders. “We willen dat de sector concrete doelen stelt die aansluiten bij het Parijse akkoord. We hebben bij Shell gezien hoe effectief klimaatresoluties zijn. Maar de hele sector moet hieraan gaan meedoen en Shell moet de daad nog bij het woord voegen.” Follow This besloot voor de vierde keer een resolutie voor de Shell aandeelhoudersvergadering (in mei 2019) in te dienen om meer steun te krijgen voor een scherpere klimaatambitie. Een aantal grote Nederlandse investeerders (PGGM, Robeco, ABP en Achmea) steunde dit jaar de vorige resolutie niet, maar onthield zich van stemming.

