Fokker-opleiding is failliet, studenten zitten in onzekerheid

“RIP opleiding, het is afgelopen”, appt de zoon van Nicoline de Wolf haar woensdag. De Wolf kijkt er eerst wat vragend bij en leert even later dat het opleidingsinstituut VTOC Fokker waar haar zoon al twee jaar student is, failliet is verklaard. “Wat doen ze die studenten aan, dacht ik. Mijn zoon heeft eindelijk zijn draai gevonden. Hij heeft keihard gewerkt om een deel van het collegegeld van zo’n 6200 euro te betalen. En nu dit? Hoe kan dat nou zomaar?”

Maandag werden de lessen stopgezet. Een dag later viel het hoge woord: VTOC is failliet

Een aangeslagen directeur Martin van Grieken kan er niet veel meer over zeggen dan “heel vervelend” en “ik hoop dat het goed komt”. Meer mag hij er, nu een curator de zaken waarneemt, ook niet over kwijt.

Krap twintig jaar geleden kwam Van Grieken aan het hoofd van VTOC Fokker, het particuliere opleidingsinstituut van de in 1996 failliet verklaarde vliegtuigfabrikant Fokker. Zo’n 120 mbo-studenten leren er hoe vliegtuigen, helikopters en andere luchtvaartuigen te onderhouden. Tot maandag. Toen werden de lessen stopgezet. Een dag later viel het hoge woord: VTOC is failliet.

Diploma Van Grieken: “Er is wat aan vooraf gegaan. Tot maandagavond laat hebben we onderhandeld. Het mocht niet baten.” Een twintigtal studenten heeft zich ingeschreven bij het detacheringsbedrijf van Van Grieken. Die gaat hij aan een baan helpen in de luchtvaarttechniek. Maar of ze allemaal ooit nog een diploma voor avionica technicus zullen ontvangen? Het is allerminst duidelijk. “Onze focus ligt er nu op dat de studenten hun schooljaar af kunnen maken”, zegt curator Christian Hartsuiker van advocatenkantoor SWDV Advocaten. Daar sprokkelt hij nu geld voor bij elkaar. “Kosten voor de huur van het schoolgebouw, maar ook voor gas, water en licht moeten worden gedekt. De docenten moeten worden betaald. Gereedschappen liggen er weliswaar al, maar voor al het extra aan schoolmateriaal is ook geld nodig. De vraag is alleen of het lukt. Populair gezegd: het geld is op.” Of ze allemaal ooit nog een diploma voor avionica technicus zullen ontvangen? Het is allerminst duidelijk Hoe het zover heeft kunnen komen, blijft tot nu toe een raadsel. Volgens Hartsuiker heeft het vooral te maken met een terugtrekkende beweging van VTOC-klanten. Eerder liet defensie al weten geen gebruik meer te willen maken van de opleidingsdiensten van het instituut. “Maar de nekslag kwam toen ROC Aventus haar overeenkomst met VTOC beëindigde”, zegt Hartsuiker. De mbo-instelling heeft drie jaar geleden samen met VTOC een opleidingsprogramma voor luchtvaarttechnici opgesteld, maar trekt daar dus de stekker uit.

Zwaar weer Daar kan het niet alleen aan liggen, nuanceert Ton van Vught, directeur techniek en mobiel bij ROC Aventus. “Twee jaar geleden was al bekend dat we de samenwerking zouden beëindigen. Toen heeft de Commissie macrodoelmatigheid (een soort waakhond van de onderwijsmarkt, red.) geoordeeld dat we moeten stoppen met deze opleiding, omdat er al vijf soortgelijke opleidingen zijn. Een zesde maakte het moeilijk voor de andere ROC’s om voldoende studenten te strikken, vond de commissie.” Aventus meldde dit aan opleidingspartner VTOC en besloot de opleiding af te bouwen; nieuwe leerlingen werden niet meer toegelaten. VTOC garandeerde op haar beurt dat de huidige studenten alsnog hun diploma kunnen behalen. “Wij wisten dat ze in zwaar weer zaten, maar zagen het faillissement met deze hevigheid en snelheid ook niet aankomen.” De leerlingen moeten voor het collegegeld een vordering indienen. Maar de kans dat die betaald wordt, is erg klein Christian Hartsuiker, curator Aventus gaat nu na of de 119 leerlingen die nu plots zonder studie zitten op een andere manier verder kunnen, eventueel bij een van de andere luchtvaarttechniekopleidingen. “Wij gaan in ieder geval ons uiterste best doen om ze zo snel mogelijk te helpen met het behalen van hun diploma.” De zoon van De Wolf vraagt zich vooral af of hij nog iets van zijn 6200 euro aan collegegeld terug zal zien. Curator Hartsuiker zegt daarover: “De leerlingen moeten voor het collegegeld een vordering indienen. Maar de kans dat die betaald wordt, is erg klein.”

