FNV wil met rechtsgang Picnic in de supermarkt-cao dwingen

FNV sleept Picnic voor de rechter, omdat de online supermarkt weigert de medewerkers te belonen volgens de supermarkt-cao. Dat maakte de FNV gisteren bekend. “Picnic blijft erbij dat de supermarkt-cao niet geldt, wij vinden van wel”, zegt Marianne Jekkers van de FNV. “Daar gaan we niet uit­komen. Vandaar dat wij de rechter willen vragen om een uitspraak te doen.”

Exclusief vakantietoeslag krijgen de distributiemedewerkers, die worden ingehuurd via uitzendbureaus, bij Picnic 9,79 euro bruto per uur. Bij een gewone supermarkt is dat 11,68 euro.

Michiel Muller, mede-oprichter van Picnic, heeft nog geen advocaat in de arm genomen. “We wachten even af. De FNV heeft nog geen dagvaarding gestuurd.”

Muller wijst erop dat de supermarkt-cao ook voor bepaalde uitwassen zorgt. “Zie jij ooit in het weekend een volwassene werken in een supermarkt? Nee! Er worden allemaal kinderen ingeroosterd, omdat de supermarkt op zondag een toeslag van 100 procent moet betalen.”

Maar Muller blijft erbij dat de supermarkt-cao niet van toepassing is op Picnic. “Wij zijn geen supermarkt, want wij hebben geen winkels. Wij zijn onderdeel van een nieuwe industrie, de e-commerce. Daar past die totaal achterhaalde cao uit de jaren zeventig niet bij.”

Muller is ontstemd dat de vakbond de zaak nu zo op de spits drijft. “Wij willen de dialoog over het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden best aangaan, maar dan wel met het uitgangspunt dat wij onderdeel zijn van een nieuwe industrie. Picnic is begonnen op een leeg vel papier, dat moet ook gelden voor de arbeidsregelingen, die overigens al goed genoeg zijn.”

Picnic is een online supermarkt zonder fysieke winkels. De klant bestelt via een app. Het bedrijf bezorgt gratis, terwijl andere supermarkten bezorgkosten rekenen. Vakbond FNV en een groep Picnic-medewerkers trokken in december 2018 aan de bel vanwege de onveilige werkomstandigheden, de hoge werkdruk en de ondermaatse beloning bij de distributiecentra van Picnic. Met een deel van de klachten van toen is Picnic goed aan de slag gegaan, zegt Jekkers van de FNV. “Ze luisteren nu beter naar mensen. En ze hebben maatregelen genomen om het werk veiliger te maken.”

Idioot

Maar kan Muller niet via de onderhandelingstafel van de cao aanpassingen bewerkstelligen, waardoor het arbeidsvoorwaardenpakket beter bij Picnic gaat passen? “Nee, zo’n proces om van binnenuit iets te veranderen, gaan we niet doen. Daar is die cao veel te idioot voor.”

Het is niet zo dat de FNV helemaal niet meer in gesprek wil gaan met Picnic, zegt Jekkers. “Nu werken de meeste distributiemedewerkers nog via een uitzendcontract. We kunnen nog verder praten over het omzetten van uitzendcontracten in normale contracten.”

Ook ziet de FNV nog mogelijkheden om in gesprek te gaan over het aantal uur dat er tijdens een dienst gewerkt wordt. “Je ziet nu nog vaak dat medewerkers voor het einde van hun dienst naar huis worden gestuurd, als er geen werk meer is. Maar daardoor kunnen mensen er dus niet van op aan dat ze genoeg uren uitbetaald krijgen.”

Jekkers hoopt Picnic ervan te kunnen overtuigen dat werkgevers werknemers altijd voor hun hele dienst moet betalen, zelfs als ze eerder klaar zijn. “Dat hoort namelijk geen risico te zijn voor de werknemer, maar voor de werkgever.”