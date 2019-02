FNV: ‘Veel meer mensen blootgesteld aan chroom-6'

Eerder oordeelde een onafhankelijke commissie, in opdracht van de gemeente Tilburg, al dat de gemeente Tilburg en de NS 'flink tekortgeschoten zijn in de bescherming van ongeveer achthonderd mensen die oude treinstellen hebben opgeschuurd.

Volgens FNV is het lastig na te gaan hoeveel mensen er in de afgelopen jaren zijn blootgesteld aan het kankerverwekkende chroom-6. “Je kunt op je vingers natellen dat het er veel zijn. We spreken niet over honderden mensen, of een paar duizend. Maar over veel meer”, zegt Wim van Veelen, beleidsadviseur bij FNV.

'Vliegtuigen, vaartuigen, noem maar op’, het spul is volgens Van Veelen niet alleen op treinen gebruikt, maar op allerlei materieel dat roestbestendig moet zijn.

Nu pleit de bond voor het opzetten van een claimbeoordelingsinstituut. De bedoeling is dat mensen die denken ziek te zijn geworden door blootstelling aan chroom-6 zich daar kunnen melden. Als experts aantonen dat de ziekte arbeidsgerelateerd is, kan een werknemer aanspraak maken op de verzekering van de werkgever. Met zo’n procedure voorkom je volgens Van Veelen ‘een lange juridische lijdensweg voor de slachtoffers’.

In het najaar van 2018 bracht actualiteitenprogramma ‘Nieuwsuur’ een onderzoek naar de schadelijke effecten van de verf chroom-6 naar buiten. De Nederlandse luchtmacht bleek bij het onderhoud van sommige vliegtuigen en helikopters deze grondverf te hebben gebruikt die twee keer zoveel giftige stof als een oude variant van de verf bevat. Naar aanleiding van het nieuws kwam er een onafhankelijke onderzoekscommissie die vorige week concludeerde dat de NS en de gemeente Tilburg tekort zijn geschoten. De mensen die in Tilburg de oude treinen moesten afkrabben waren werkzoekenden. Zij deden dit in opdracht van de uitkeringsinstantie van de gemeente en hebben sindsdien ernstige gezondheidsklachten. Woensdag komt de gemeente Tilburg met een voorstel over schadevergoedingen.

