FNV-vicevoorzitter Mariëtte Patijn stapt op na onenigheid binnen vakbond

Mariëtte Patijn, de nummer twee van de grootste Nederlandse vakbond, treedt uit het FNV-bestuur. Volgens de voormalig vicevoorzitter ontbreekt het aan eensgezindheid bij de vakbond en laat het huidige bestuur onvoldoende daadkracht zien om de positie van werknemers te verbeteren. Patijn stelt dat FNV-leden meer dan ooit bereid zijn tot het voeren van acties, maar “het gebakkelei” in het bestuur zorgt ervoor dat er te weinig vaart wordt gemaakt, zo maakte ze vandaag bekend.

“Naar mijn idee hebben we weinig tijd te verliezen. We hebben echt haast. Onze leden zeggen nu: kom op! Maar het tempo ligt veel en veel te laag. We moeten echt aan de slag. En dat gebeurt voor mijn gevoel onvoldoende”, zei Patijn vandaag in een korte reactie. Veel meer wil ze over haar vertrek niet kwijt.

Geloofwaardig dreigen Maar het is dezelfde urgente toon die Paul de Beer, hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam, vorige week in deze krant aansloeg. Juist nu de economie met meer dan drie procent historisch hard groeit, groeit ook de vakbondsmacht, stipte hij aan. Werknemers lopen over van zelfvertrouwen, vakbonden kunnen weer geloofwaardiger dreigen met stakingen en zo de gematigde loonstijgingen van afgelopen jaren eindelijk weer opkrikken. Vorig jaar bedroeg de gemiddeld verhoging slechts 1,5 procent. Wachten bonden te lang, dan slaat er wellicht weer een crisis toe en slinkt de vakbondsmacht, aldus De Beer. Absoluut niet het juiste moment voor een ruzie binnen de grootste vakbond dus. Enorme frictie schijnt er overigens niet te zijn. Patijn zou niet veel bijval krijgen in haar omschrijving van de FNV als een weinig daadkrachtige vakbond. Het bestuur en ook het ledenparlement zijn verheugd over een offensief dat aanstaande zaterdag in Utrecht gepland staat. Dan komen 1700 leden bij elkaar om zich uit te spreken tegen wat de vakbond de flexibele arbeidsmarkt noemt. Of stelliger: ‘de race naar beneden’. Dat actievoeren gaat hen dus wel snel genoeg.