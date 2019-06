FNV stemt voorlopig niet over pensioenakkoord: ‘Ik stem niet over iets waar ik de details niet van weet’

Het journaille kijkt verbaasd op als enkele kaderleden van vakbond FNV rond negen uur naar beneden komen lopen. Is het ledenparlement al klaar met stemmen over het voorlopige pensioenakkoord dan hen door het bestuur voorgelegd zou worden? Nee. In de glazen hoofdkantoor langs de Utrechtse ringweg lijkt niet meer te worden besproken dan wat die dag al door de NOS naar buiten werd gebracht. “En stemmen over iets waarvan je de details niet weet, dat doe ik niet”, zegt kaderlid Peter den Haan van de sector spoor.

De gang van zaken verbaast het kleine groepje dat halverwege de avond naar buiten komt om te pauzeren. Het ledenparlement waar zij inzitten bestaat uit meer dan honderd leden die de spreekbuis vormen van hun sector. Zij controleren het dagelijks bestuur. Maar op een daadwerkelijke stemming leek het in de pauze in elk geval nog niet af te stevenen.

Woensdag krijgen ze in elk geval pas de details uit de voorlopige deal, waarover negen jaar gepraat is en uitvoerig onderhandeld. Vervolgens zal FNV haar leden via een referendum op internet vragen wat die ervan vinden. Waarschijnlijk moet het ledenparlement dan opnieuw bij elkaar komen om de knoop door te hakken.

Wassen neus

Dat niet iedereen binnen de vakbond positief is over het voorlopige resultaat, tekent de spanning die over het enorme glazen gebouw hangt. Neem Arnold van Gestel, die in het ledenparlement mag spreken namens de sector vervoer. Tien minuten voor de vergadering begint steekt hij chagrijnig een sigaret op aan een picknicktafel voor de deur. Voor zijn mening over de uitkomst van negen jaar praten en onderhandelen trekt hij drie letters uit. “Er is bijna niets terecht gekomen van onze eisen”, zegt hij terwijl hij tegen de dan nog schijnende zon inkijkt.

Vooral de afzwakte stijging van de AOW-leeftijd gaat hem niet ver genoeg. “Vijf jaar geleden was de eis nog dat de AOW-leeftijd moest blijven hangen op 65 jaar. Het was al een compromis dat we daarin opschoven naar 66.” En nu hoort hij dat er zelfs nog vier maanden bij komen. “Denk jij”, vraagt hij retorisch, “dat mensen met een zwaar beroep dat vol gaan houden?” Hij denkt daarom tegen te stemmen, als het moment daarvoor daar is.

Ook de drie actievoerders die halverwege de avond binnenkomen, noemen het principe-akkoord een wassen neus. Zij roepen het parlement op zich ertegen uit te spreken, al is dat dan al uren onderweg in haar vergadering.