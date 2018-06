FNV sleept maaltijdbezorger Deliveroo voor de rechter

Bezorgers van Deliveroo overhandigen vrijdagmiddag om 14.00 de dagvaarding aan de directie van het bedrijf.

FNV voert al langer actie tegen Deliveroo, dat vorig jaar besloot alleen nog maar met bezorgers te willen werken die zzp'er zijn. De vakbond noemt die constructie 'onwettig'.

'De riders van Deliveroo hebben recht op een cao met een goed loon. De uitknijpbaantjes die de bezorgdienst nu hanteert zijn zwaar fout', verklaart bondsbestuurder Willem Dijkhuizen de gang naar de rechter. 'Hier moet per direct een eind aan komen.'

Van loondienst naar zelfstandige

Begin dit jaar vonden er al stakingen plaats naar aanleiding van het besluit om enkel nog met zzp'ers te werken. Sinds 1 februari van dit jaar neemt Deliveroo geen bezorgers meer in loondienst in. De bezorgers verloren hierdoor hun ziektekosten- en ongevallenverzekering. Bezorger Sytze Ferweda spande een rechtszaak aan naar aanleiding van het besluit. Hij verloor zijn contract en wil Deliveroo middels de zaak dwingen om hem weer in loondienst te nemen. Zijn zaak dient naar verwachting deze aomer.

In mei kondigde het bedrijf aan bezorgers tegemoet te komen met een gratis verzekering tegen ongevallen en aansprakelijkheid. Vakbond FNV liet toen weten hier niet van onder de indruk te zijn.

In Nederland freelancen zo'n 1.900 mensen voor Deliveroo als bezorger. Wereldwijd zijn dat er rond de 35 duizend.