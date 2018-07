FNV rekent op steun van achterban voor nieuwe cao voor buschauffeurs

Wel erkent de vakbond dat niet iedereen tevreden is. "Er zijn ook mensen die vinden dat er meer uitgehaald had moeten worden", zegt woordvoerder Ron Sinnige van de FNV.

Lees verder na de advertentie

"Wij vinden dit één van de betere resultaten van Nederland, zowel op het terrein van werkdruk als op het gebied van lonen Woordvoerder Ron Sinnige van de FNV.

In een brief die in handen is van deze krant, toonde een groep kaderleden van de bond zich ontevreden over het akkoord en de manier waarop dat tot stand kwam. Toch zegt de vakbond via bijvoorbeeld sociale media, 'in de breedte' veel steun te zien onder de leden. "De reacties bij de achterban zijn overwegend positief. Van 'goed gedaan' en 'prima resultaat' tot aan steunbetuigingen aan Paula Verhoef, onderhandelaar Streekvervoer."

Twee weken De FNV rekent er dan ook dat de 8.000 leden van FNV Streekvervoer vanaf donderdag voor het akkoord zullen stemmen. Ze hebben vanaf die dag twee weken om over hun oordeel na te denken. De leden krijgen een online uitnodiging om te stemmen plus alle documentatie over het akkoord, aldus de FNV. De vakbond stelt, ondanks de kritiek, blij te zijn met de nieuwe cao voor de buschauffeurs: "Wij vinden dit één van de betere resultaten van Nederland, zowel op het terrein van werkdruk als op het gebied van lonen. Werkgevers gaan nu terug naar hun achterban en wij naar die van ons." Als blijkt dat er bij de uitvoering van de nieuwe cao toch nog onvrede is, kan er volgens de FNV alsnog worden ingegrepen, stelt Sinnige: "Er is in januari nog een toetsmoment. Dan wordt gekeken naar hoe het akkoord in de praktijk wordt nageleefd: wat gebeurt er in het veld met die afspraken? Als het dan niet goed zit kunnen ze ons alsnog op de stoep verwachten, uiteraard." Ze gaan er bij de FNV niet vanuit dat de boze brief van de groep kaderleden - waarin ze het aftreden van hoofdbestuurder Boufangacha eisen - verder nog gevolgen heeft: "Kaderleden gaan niet over het aanstellen of doen aftreden van bestuurders."

Lees ook: