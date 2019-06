FNV-leden die voor een pensioenakkoord gaan liggen, zou het?

Voor een feestje keek FNV-voorzitter Han Busker bepaald niet blij, en geef hem eens ongelijk. In Den Haag presenteerde hij samen met de rest van de polder en minister Koolmees een zeer lang verwacht pensioenakkoord, of toch in elk geval een voorlopige. En juist in dat laatste woord zit de pijn. Want hoewel de werkgevers na wat ruggespraak al akkoord zijn, is het wachten nu vooral op wat de ruim één miljoen leden van FNV ervan vinden. Het zal toch niet zo zijn dat het pensioenfeest alsnog niet doorgaat?

Vanzelfsprekend is de uitslag van het tweedaagse referendum volgende week nog ongewis. Wel duidelijk is het zware belang ervan: de uitkomst zal gelden als een advies aan het ledenparlement van FNV. Dat orgaan controleert het bestuur van de vakbond en bestaat uit ruim honderd verkozen kaderleden uit alle mogelijke sectoren. Zij zullen eind volgende week stemmen over het bijna-akkoord, met de referendumuitslag in hun achterhoofd.

Een enkeling kwam de lift uit met een langwerpige fopneus op zijn hoofd, waarmee hij wilde zeggen dat het akkoord een hoog was­sen-neus­ge­hal­te kent

Het ledenparlement kwam dinsdagavond nog bijeen in het FNV-hoofdkantoor in Utrecht om akkoord te gaan met de grootschalige ledenraadpleging. Naar een eventuele meerderheid voor het voorlopige akkoord konden de kaderleden uit het ledenparlement na afloop slechts gissen. De één stond er stelliger in dan de ander. Een enkeling kwam de lift uit met een langwerpige fopneus op zijn hoofd, waarmee hij wilde zeggen dat het akkoord een hoog wassen-neusgehalte kent. Ook enkele actievoerders voor de ingang droegen zo’n neus en eisten kleurbekenning van de kaderleden uit het parlement. Ze gaan straks toch wel tegen de pensioenplannen stemmen?

Verder kregen sommige kaderleden vrij dwingende onlineberichten van hun sector-achterban om een duidelijk ‘nee’ te laten horen. Peter den Haan van FNV Spoor zei zelfs (grappend) dat hij moet vrezen voor zijn persoonlijke veiligheid als naar buiten zou komen dat hij vóór zou stemmen, al had hij daar dinsdag nog geen beslissing over gemaakt.

Emotie Vooral de AOW-leeftijd roept nogal emotie op, ondanks de concessies die het kabinet hierin deed. De minister is bereid om jaarlijks miljarden uit te trekken om de pensioenleeftijd minder hard te laten stijgen. Maar stijgen doet hij uiteindelijk evengoed, en de vraag is nu vooral of de achterban begrip heeft voor die concessie. Het zal het vakbondsbestuur geruststellen dat een groot deel van de politieke linkerflank achter Koolmees’ AOW-plannen is gaan staan. Dat wil zeggen: de PvdA en GroenLinks. Als vanouds hebben zij warme banden met de vakbeweging, wat tijdens het referendum naar boven zou kunnen komen. De geschiedenis leert dat het luidruchtige, boze vakbondslid niet per se in meerderheid is Daar staan drie politieke partijen tegenover, óók goed vertegenwoordigd: de SP, PVV en 50Plus. PVV-leider Wilders hoopt in elk geval dat FNV-leden zich massaal afzetten tegen ‘dit waardeloze akkoord’. Zo bezien lijkt zo’n referendum nogal een risicovolle onderneming van het bestuur. De geschiedenis leert dat het luidruchtige, boze vakbondslid niet per se in meerderheid is. In 2010 werd toenmalig voorzitter Agnes Jongerius ook onverwacht getrakteerd op een ruime referendummeerderheid over de pensioendeal die toen op tafel lag. Die zou pas een jaar later gesloten worden, en tegen die tijd maakten twee grote deelbonden alsnog groot bezwaar, maar ook toen bleef een meerderheid voor. Mochten FNV-leden zich volgende week weer positief uitspreken, dan zal het ledenparlement die uitslag niet zomaar kunnen negeren. Busker en Koolmees wilden niet ingaan op het doemscenario: een harde afwijzing uit het referendum, en een afwijzing van het ledenparlement. Wel is duidelijk dat de vakbond dan niet zal terugkeren naar de onderhandelingstafel. Ook bleef Busker de vraag schuldig of hij zal aftreden als het zover komt.

