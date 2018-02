FNV klaagt PostNL aan vanwege onderbetaling pakketsorteerders

Via uitzendbureaus betaalt het postbedrijf honderden uitzendkrachten te weinig, stelt FNV. Met name het bedrijf In Person speelt daar een grote rol in. FNV eist 5 miljoen euro voor te weinig uitbetaald salaris over de afgelopen vijf jaar aan vooral Poolse werknemers. Die eis legden de sorteerders van Waddinxveen ruim twee maanden geleden al bij PostNL neer, maar de post- en pakkettengigant weigert om het cao-loon te betalen.

Lees verder na de advertentie

Volgens ons zijn de conclusies juridisch onjuist en daarbij gebaseerd op eenzijdig en onvolledig onderzoek PostNL

FNV claimt in de dagvaarding naast de 5 miljoen euro nabetaling ook per direct het hogere cao-loon voor alle sorteerders van In Person. Mariëtte van der Neut, bestuurder bij FNV Flex: “Door de cao te ontduiken hebben PostNL en uitzendbureau In Person de pakketsorteerders jarenlang afgescheept met een veel te laag loon.”

Wet overtreden De Inspectie SZW deed vorig jaar onderzoek naar de beloning van pakket­sorteerders van In Person. In haar bevindingen zien de juristen van FNV dat de inspectie hen gelijk geeft, dat uitzendkrachten geen gelijk loon voor gelijk werk krijgen en dat daarmee de wet wordt overtreden. In januari kwam er nog een rapport van de Inspectie SZW over het PostNL-depot in Kolham. Ook daar wordt de wet overtreden, meent FNV. In Kolham speelt een gemeentelijk reïntegratiebedrijf onderaannemer van de gemeente zelf. Ook dit bedrijf betaalt de pakketsorteerders geen cao-loon. Vorige week hebben de sorteerders uit Kolham hun wethouder opgeroepen gelijk loon voor gelijk werk te betalen. Als de gemeente Midden-Groningen en PostNL niet reageren, stapt FNV ook namens deze werknemers naar de rechter. PostNL kan zich niet vinden in de rapporten van de inspectie SWZ, laat het bedrijf schriftelijk weten. “Volgens ons zijn de conclusies juridisch onjuist en daarbij gebaseerd op eenzijdig en onvolledig onderzoek. PostNL heeft gevraagd de verslagen in te trekken dan wel aan te passen naar aanleiding van onze opmerkingen.” De rechter mag een eindoordeel vellen.