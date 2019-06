FNV is boos over ‘mega-loondump’ voor nieuwe Hema-medewerkers

“Deze cao is een ordinaire manier om werknemers goedkoper te maken. Het gaat juist heel goed met Hema. Afgezien van de schuld wordt er winst gemaakt”, zegt FNV-bestuurder Linda Vermeulen. “Wij gaan met de leden en wellicht ook met de klanten plannen maken om verbeteringen af te dwingen.”

Een grof schandaal, vindt FNV de lagere start­sa­la­ris­sen. CNV noemt die noodzakelijk.

Hema kwam de cao overeen met CNV, zonder instemming van FNV. Voor het overleven van Hema is het volgens CNV noodzakelijk om de kosten te verlagen, ook op het vlak van arbeidsvoorwaarden. Belangrijk voor CNV was dat het huidige personeel niet wordt gekort op salaris. “Daar hebben wij ons gedurende het traject hard voor gemaakt en dat is gelukt”, reageert CNV-bestuurder Martijn den Heijer.

Andere cao Voor nieuwe medewerkers verandert er wel veel. In de oude Hema-cao begon een filiaalmanager bijvoorbeeld met 2766 euro bruto per maand, dat is nu nog maar 2055 euro. Winkelmedewerkers gaan van een startloon van 1662 euro bruto per maand naar 1632 euro. “Een grof schandaal”, vindt de FNV, die erop wijst dat alles juist duurder wordt. “Noodzakelijk”, zegt de CNV. “Voor het overleven van Hema moesten de kosten wel lager”, aldus Den Heijer. Hema had eerder al aangekondigd te willen overstappen naar een andere cao, de grote detailhandel-cao. CNV benadrukt dat zo’n overstap ook zonder instemming van de vakbond kan, en dus hoe dan ook zou plaatsvinden. “Daarvoor waren wij niet nodig. Zonder ons was het wel de vraag wat er zou gebeuren met de arbeidsvoorwaarden van het huidige personeel.”

