FNV: Er komen nog een hele hoop stakingen aan

Maandag 18 maart rijden op veel plaatsen in Nederland geen treinen van 6.00 uur tot 7.06. Exact 66 minuten omdat de vakbonden eisen dat de pensioenleeftijd de komende vijf jaar niet boven de 66 jaar uitkomt. Werknemers van de NS maakten gisteren bekend mee te doen met de eerder aangekondigde staking van het openbaar stadsvervoer in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Daar rijden maandag op dat tijdstip ook geen bussen, trams en metro’s.

Verder staken maandag werknemers uit onder meer de bouw, de metaalindustrie en de schoonmaaksector, net als politie-, ambulance- en brandweerpersoneel, op initiatief van de vakbonden FNV, CNV en VCP. Die hekelen de stijging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar, gevolgd door een verhoging gekoppeld aan de stijgende levensverwachting. Tuur Elzinga: “Die hogere leeftijd is voor mensen met een zwaar beroep onhoudbaar. Denk aan de stratenmaker of de stukadoor op leeftijd.”

Het argument voor ophoging van die leeftijd is: Nederland wordt ouder én vergrijst. Dat kost de staatskas meer aan ouderdomspensioen. Klinkt logisch, toch? “Ja, we leven langer. En wij zien ook wel dat het goed is voor de schatkist als we dan ook langer aan het werk blijven. Maar veel mensen redden dat gewoon niet.”

De stijgende AOW-leeftijd was een van de breekpunten tijdens het pensioenoverleg met werkgevers en het kabinet. Sinds november ligt dat helemaal stil. Is het niet slimmer om eieren voor uw geld te kiezen en terug te keren naar de onderhandelingstafel? “Nee, voor onze achterban gaan de toenaderingen van de minister absoluut niet ver genoeg. De pensioenleeftijd wil hij nog steeds koppelen aan de levensverwachting, maar dan vanaf 2024 in plaats van 2022. Nu moeten werkgevers een boete betalen als ze personeel met vervroegd pensioen willen laten gaan, en die boete wilde minister Koolmees slechts halveren. Wij zeggen: schaf die boete helemaal af. Dan wordt het voor ons als vakbond veel makkelijker om een vervroegd-pensioenregeling te regelen in sectoren waar mensen zwaar werk doen. Denk dan niet alleen aan de stratenmaker, maar ook aan conducteurs die in een lange loopbaan meerdere aanrijdingen meemaken, of rechercheurs die zedenzaken onderzoeken.”

Met welk geld moeten die mensen met een zwaar beroep de periode tot hun AOW dan overbruggen? “Dat kan op allerlei manieren, en we willen die gevraagde vijf jaar gebruiken om daar uit te komen. Een mogelijkheid kan zijn dat werkgevers hun werknemers op hun 63ste mogen laten gaan. Werkgevers in die zware sectoren zouden dan een inkomen kunnen blijven uitkeren ter hoogte van het pensioen dat de werknemer een paar jaar later krijgt.”

Kost dat niet een hoop geld? “Ja, dat kost geld. Maar je moet niet vergeten dat iemand die helemaal kapot is na een leven lang zwaar werk doen niet zo productief meer is. De werkgever kan de uitgebluste werknemer dan vervangen voor een jonger iemand, die productiever is en minder kost.”

Werkgeverskoepels zijn boos over de staking van maandag. Zij zeggen: waarom staken ze bij ons, terwijl de AOW het pakkie aan van de overheid is? “We kunnen de werkgevers heel goed gebruiken in onze druk op de politiek om de AOW te hervormen. Maar helaas waren de werkgevers wel tevreden met het AOW-bod dat minister Koolmees in november deed. Zij hebben sindsdien wat achterover geleund. En nu roepen ze óns op om weer aan tafel te komen. Maar het gaat om een harde eis van hun eigen personeel, die ze dus ook wel harder mogen verdedigen.”

Is het toeval dat de grote staking maandag twee dagen voor de Provinciale Statenverkiezing is? “Nee dat is geen toeval. We willen dit echt tot een verkiezingsthema maken. Ik hoop dat we de AOW tot hoofdonderwerp kunnen maken tijdens het laatste televisiedebat maandagavond.”