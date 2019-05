FNV en personeel voeren actie tegen Picnic in de rechtszaal en op de werkvloer

Het smetteloze, hippe imago van Picnic is niet meer wat het was. Nog altijd is er onrust bij de online supermarkt over de lage beloning en het gebrek aan uitzicht op een vast contract. De FNV begint een rechtszaak om af te dwingen dat de cao voor supermarkten wordt toegepast.

Verder gaat een groep medewerkers maandag in het distributiecentrum in Utrecht actievoeren om Picnic zo ver te krijgen dat ze uitzendkrachten in dienst nemen. Edy, die niet met zijn achternaam in de krant wil, is een van de actievoerders. Hij werkt bij Picnic sinds oktober 2017.

“Dat is natuurlijk vreemd. Ook ik vind het een fijne plek om te werken, maar toch zit het mij dwars dat Picnic ons niet behandelt zoals dat wettelijk zou moeten. En ik ben niet de enige. Niet iedereen durft te klagen tegen een leidinggevende of mee te doen met acties, maar dat betekent niet dat mensen tevreden zijn.”

“Picnic doet zich voor als een modern, gezellig, jong bedrijf. Dat de sfeer leuk is en dat je gratis lunch krijgt, moet goedmaken dat Picnic te weinig betaalt en mensen niet in dienst neemt.

Supermarkt of IT-bedrijf?

Is Picnic een IT-bedrijf dat zich toevallig bezighoudt met boodschappen bezorgen of een supermarkt die met behulp van IT boodschappen aan de man brengt? Het eerste, stelt Picnic. Het laatste, zegt de FNV. De vakbond eist dat de supermarkt-cao wordt toegepast, waardoor medewerkers meer betaald krijgen. Het is nu aan de rechter om te zeggen wie er gelijk heeft. Gisteren verstuurde de FNV een dagvaarding naar Picnic, nadat de vakbond in maart al had laten weten naar de rechter te stappen.

Picnic-oprichter Michiel Muller vindt dat Picnic te vergelijken is met bedrijven als Wehkamp en bol.com. Maar de FNV ziet vooral gelijkenis met de online diensten van supermarkten Albert Heijn en Jumbo. De FNV en een groep Picnicmedewerkers klagen al sinds eind 2018 over de lage beloningen bij de distributiecentra van de online-supermarkt.

In een reactie op de dagvaarding zegt Muller dat hij niet snapt waarom de FNV ‘niet wil nadenken over moderne arbeidsvormen’. “Wij zijn daarover in gesprek met onze medewerkers, maar de FNV blijft vasthouden aan het verleden. Het gaat hen niet om de inhoud: ze zoeken de publiciteit om leden te werven. En die leden hebben ze nog altijd nauwelijks bij ons, dus de legitimiteit ontbreekt.” Arbeidscontracten wil Muller overigens wel geven aan de medewerkers. “Dit gaat alleen niet zo snel als de FNV zou willen.”