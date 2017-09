FNV eist meer loon, maar dat is eigenlijk wisselgeld

Maar er speelt voor de vakbonden een grotere kwestie dan de lonen. Steeds meer zijn het de werknemers die de risico’s dragen. Bij ziekte, ontslag en pensionering en met onzekere contracten. Zeker dat laatste moet stoppen, zegt de vakbond. Het gedrag van werkgevers ‘die kiezen voor goedkope arbeid waarbij de risico’s volledig bij de werkenden komen te liggen’ moet veranderen.

Werkgevers hebben andere zorgen. Zij klagen dat het elk jaar duurder wordt om personeel in dienst te nemen. De loonkosten stijgen dit jaar met 2,8 procent, zei Hans de Boer eerder dit jaar. Dat geld gaat niet op aan salarissen, maar aan hogere belastingen, premies voor pensioenen en werknemersverzekeringen.

Minder personeel of regelingen versoberen

Een bedrijf dat de kosten wil drukken kan twee dingen doen. Minder personeel aannemen en/of de regelingen voor werknemers versoberen. Dat laatste gebeurt bijvoorbeeld in de pensioendiscussie. In plaats van een stelsel waarbij de werknemer bij zijn pensioen een vaststaande uitkering krijgt, gaan steeds meer werkgevers over op een systeem waarbij die uitkering niet meer vaststaat. Valt een pensioen lager uit dan verwacht, dan legt de werkgever niet meer extra geld bij en heeft de gepensioneerde pech.

De FNV maakt er een hard punt van dat onzeker werd duurder moet worden

Minder personeel aannemen is eveneens een veelgebruikte strategie. De opkomst van de zzp’er is daar het gevolg van, want het werk moet natuurlijk wel gedaan worden. Ongeveer 1 miljoen zzp’ers zijn er ondertussen in Nederland. Veel te veel, vinden de vakbonden. Meer zzp’ers betekent in hun ogen minder vaste krachten. En juist die vaste krachten zorgen ervoor dat er premies worden betaald voor de verzekeringen tegen werkloosheid (WW) en arbeidsongeschiktheid (WAI). Daalt het aantal vaste krachten, dan moet de werkgever per vast personeelslid steeds meer betalen om het sociale vangnet te onderhouden. Dat versterkt de dynamiek van een almaar flexibeler wordende arbeidsmarkt.

Hogere lonen voor vaste krachten leidt er alleen maar toe dat werkgevers nog meer zelfstandigen inhuren. Daarom maakt de FNV zich vandaag ook hard voor stijgende loonkosten bij onzeker werk. Dat kan door de uurlonen van flexkrachten te verhogen. “Flexwerkers verdienen nu 40 procent minder,” zegt arbeidsvoorwaardencoördinator Zakaria Boufangacha. Dat komt volgens hem doordat flexwerkers geen dertiende maand krijgen en geen onregelmatigheidstoeslagen.

Werkgevers willen juist minder rechten voor vaste werknemers

Werkgevers willen dat graag zo houden. Hun oplossing: minder rechten voor vaste werknemers. Als we makkelijker ons personeel kunnen ontslaan of minder hoeven te betalen als zij ziek worden, dan willen we best meer mensen aannemen, zo redeneert VNO-NCW.