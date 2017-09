Florida wacht op wat komen gaat

In zuidelijk Florida groeit de bezorgdheid over orkaan Irma met het uur. Veel inwoners van de kustgebieden nemen het zekere voor het onzekere. De snelweg bij Miami richting het noorden is een constante file van vele tientallen kilometers van mensen die het gebied ontvluchten.

Lees verder na de advertentie

De megastorm zal niet eerder dan zondag of maandag de kust van Florida raken − als dat al gebeurt − maar gouverneur Rick Scott roept de bevolking van de kwetsbaarste gebieden − de kuststrook − al dagen op om maatregelen te nemen. “Vergeet niet: alles wat door de orkaan kan worden vernield, zal kunnen worden hersteld, maar verlies aan levens kunnen we niet herstellen. Neem uw maatregelen. Wees voorbereid.”

Op het internationale vliegveld van Orlando is voor de komende vier dagen geen vliegtuigstoel meer te boeken.

De evacuatie-adviezen zijn nu nog niet dwingend, maar de inwoners van Florida en vooral die langs de kust wonen, hebben aan een half woord genoeg. Hoewel, halve woorden zijn het niet echt: op de nieuwskanalen gaat het over niets anders dan de ‘grote, grote storm’ die op de staat afstevent. Op tv worden de route en de positie van de orkaan per minuut gevolgd. Iedereen hoopt dat de storm op tijd afbuigt en langs Florida schampt, maar tot dusver zijn de vooruitzichten niet hoopgevend. In geënsceneerde filmpjes wordt getoond wat een orkaan van deze kracht kan doen met houten huizen. De beelden laten weinig aan de verbeelding over. Ze versplinteren.

Lange rijen Zelfs tot in de kust nabij Orlando, Midden-Florida, staan lange rijen bij benzinestations, de schappen met flessen water zijn overal leeg, ook in de stad zelf. Er zijn in Florida al 1500 klachten binnengekomen bij een overheidsmeldpunt voor gevallen van prijsopdrijving. Bij sommige supermarkten zijn flessen water ineens drie keer duurder, bij tankstations is de benzineprijs plots een stuk hoger. Burgers die niet genoeg drinkwater kunnen inslaan, hebben het advies gekregen het bad vol te laten lopen met water. Of water op te slaan in afsluitbare zakken en die in de diepvries te doen − en dan maar hopen dat de stroom niet uitvalt. Drukte op de wegen in Florida richting het veiliger noorden. © AP Op het internationale vliegveld van Orlando is voor de komende vier dagen geen vliegtuigstoel meer te boeken. Veel vluchten zijn overboekt. Gisteravond kregen dertig passagiers die niet meekonden op een vlucht van Delta naar Detroit 2000 dollar aangeboden als ze nog een nacht in Orlando zouden blijven. Ze zwichtten voor het geld. We gaan naar Cleveland, Ohio, naar familie. We blijven hier niet. Het risico is te groot. Bill Span, Newport Vooral Miami loopt grote risico’s op overstroming, omdat de stad laag ligt en nauwelijks bescherming heeft tegen hoog water. Maar ook verderop langs de kust, in Georgia, Zuid- en Noord-Carolina, maken inwoners zich grote zorgen en is de uittocht begonnen. Patricia en Bill Span wonen in een prachtig gelegen houten huis in Newport aan de kust van Noord-Carolina. “We gaan naar Cleveland, Ohio, naar familie. We blijven hier niet. Het risico is te groot”, zegt Bill Span. Hun huis ligt op pakweg 200 meter van de Atlantische Oceaan. Het uitzicht is fabelachtig, maar de risico’s zijn te groot, beaamt Patricia.

Uitverkocht Ze gaan geen speciale maatregelen treffen, zoals veel inwoners in Florida doen. Die timmeren ramen dicht − de triplex-platen zijn inmiddels allang uitverkocht. Bill: “Nee, als die orkaan zo erg wordt als ze zeggen, dan helpen die houtplaten ook niks.” De Spans zijn verzekerd voor orkaanschade. Dochter Samantha, even over uit Virginia, vindt dat haar ouders te laat weggaan. Ze willen pas zaterdag vertrekken. “Jullie moeten echt eerder gaan. Straks staat de hele I95 (de snelweg richting het noorden) vol en kunnen jullie geen kant meer op.” Intussen is de hemel in Orlando zoals die op vakantiefoto’s staat: nog steeds stralend en zonnig.

Nieuwe orkaan onderweg Orkaan Irma heeft het Caribisch gebied nog niet verlaten, of de volgende wervelwinden dienen zich al aan. Begin deze week kwam Jose tot ontwikkeling. De storm is, met windsnelheden tot 150 kilometer per uur, uitgegroeid tot een orkaan van categorie 1. Dat kan oplopen tot categorie 3, verwachtte het Amerikaanse National Hurricane Center. Niet zo krachtig dus als Irma (5) of Harvey (4), maar de vrees is dat Jose wel veel schade kan aanrichten op de getroffen eilanden. Jose komt komende nacht aan bij de Bovenwindse eilanden (zaterdag, eind van de ochtend Nederlandse tijd) en buigt dan naar het noorden. De orkaan scheert nog langs Puerto Rico maar lijkt dan weer de oceaan op te draaien en verder geen land te bedreigen. En dan is er ook nog Katia die voor de Mexicaanse kust hangt. Maar Katia wordt niet krachtiger dan categorie 2. Irma komt zaterdagmiddag (14.00 uur Nederlandse tijd) aan in Florida. Dan is ze ‘verzwakt’ tot categorie vier. Net als orkaan Harvey. Het is in de recente geschiedenis nooit voorgekomen dat de Verenigde Staten in één seizoen twee keer door een orkaan van die zwaarte wordt getroffen. Lees meer over orkaan Irma

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.