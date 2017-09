Florida is voorbereid, voor zover dat kan

65 kilometer per uur. Als in Florida die windsnelheid wordt bereikt, gaan politie en brandweer niet meer langs huizen om mensen te redden. En sluiten opvangcentra hun deuren. Wie dan nog in de regio is waar morgen orkaan Irma aan land komt - met windsnelheden die volgens de laatste berichten kunnen oplopen tot 240 kilometer per uur, moet maar hopen dat het dak boven zijn of haar hoofd niet wegwaait.

De hoofdwegen door het schiereiland zaten gisteren vol met inwoners die dat risico niet wilden nemen. Op een aantal rijbanen was de richting omgekeerd om de overvloed aan verkeer te kunnen verwerken. Extra tankwagens met benzine reden de andere kant op om de benzinestations te bevoorraden.

Lang niet iedereen is verplicht weg te gaan. Die opdracht werd alleen gegeven aan bewoners van de kuststroken, waar de vloedgolf die de orkaan met zich meebrengt zal zorgen voor overstromingen: in totaal 1,4 miljoen mensen. Maar alle inwoners van Florida nemen Irma bloedserieus, ook omdat ze de verwoestingen hebben gezien die orkaan Harvey in Texas aanrichtte.

"Bij eerdere stormen hielden mensen vaak 'orkaanfeestjes' in plaats van te evacueren", zei een woordvoerster van het district Monroe County, dat als eerste met Irma te maken zal krijgen tegen Reuters. "Dat is nu wel heel anders."

Kreeftvissers leggen hun boten uit voorzorg aan lange trossen tussen de mangroven

Niet vluchten Monroe County is een gebied aan de zuidpunt van Florida en de langgerekte archipel Florida Keys. Daar legden kreeftvissers gisteren hun boten aan lange trossen in kleine kreekjes tussen de mangroven, met de gedachte dat ze dan op hun plek blijven ondanks de wind terwijl ze op en neer kunnen met de vloedgolf. Visser Gary Sands vertelde aan nieuwszender CBSN dat hij en enkele collega's niet van plan waren naar het noorden te vluchten. En dat hoeft niet eens onverstandig te zijn. Waarnemend directeur Ed Rappaport van het Nationaal Orkaancentrum in Miami zei gisteren dat wie in een huis woont dat dateert van voor de jaren negentig maar beter kan vertrekken. Huizen die daarna zijn gebouwd, zouden wel veilig zijn. Dat komt doordat de bouwverordeningen in Florida aanzienlijk strenger zijn geworden na het passeren, dit jaar precies een kwart eeuw geleden, van orkaan Andrew. Die kwam op 24 augustus 1992 aan land als orkaan van categorie 5 en vernietigde grotendeels de plaatsen Homestead en Florida City. Een onderzoekscommissie stelde later vast dat huizen die aan de normen voldeden helemaal niet bestand konden zijn tegen orkaanwinden.

Strenge bouwverordeningen Sinds 2002 heeft Florida een van de strengste bouwverordeningen in de VS, en dat heeft zich al uitbetaald: uit de huizenvoorraad die van na Andrew dateert, komt 60 procent minder schadeclaims bij verzekeraars binnen als uit het oudere bestand. Aan Andrew is het ook te danken dat de afgelopen dagen de federale rampenorganisatie Fema al mensen, materieel en voorraden in stelling bracht. Destijds gebeurde dat pas nadat Florida officieel tot rampgebied was verklaard. En toen er eenmaal hulp kwam, was er geen verblijf voor de hulpverleners en geen koeling voor het voedsel. Een miljoen mensen zaten een week later nog zonder stroom. Stroombedrijf FPL denkt dat het nu een stuk beter zal gaan. Niet dat de stroom niet zal uitvallen, maar door maatregelen als het plaatsen van overstromingssensors in transformatorgebouwen en het bij voorbaat plaatselijk stilleggen van het net, hoopt het bedrijf de tijd van uitval zo kort mogelijk te houden. "De overheid was 25 jaar geleden niet voorbereid op een grote orkaan", zei senator Bill Nelson uit Florida gisteren optimistisch. "Nu wel. Maar voor windsnelheden van misschien wel meer dan 250 kilometer per uur is niemand natuurlijk echt voorbereid."

