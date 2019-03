FlixBus mikt op schaalvergroting in strijd om lange busrit

Eurolines maakt nu nog onderdeel uit van het Franse ov-bedrijf Transdev, dat in Nederland eigenaar is van Connexxion. Het van oorsprong Duitse FlixBus specialiseert zich in ritten tegen een lage prijs over langere afstanden in binnen- en buitenland. Daarmee werpt de busvervoerder zich op als ‘duurzaam en comfortabel alternatief voor individueel vervoer’.

FlixBus concurreert vooral op prijs. Wie bijvoorbeeld van Amsterdam naar Parijs wil, betaalt voor die rit tussen de 15 en 40 euro, afhankelijk van het opstappunt en het tijdstip van vertrek. Voor een busrit van Berlijn naar Eindhoven hanteert FlixBus een vanafprijs van 26 euro.

Het bedrijf van de groen-oranje touringcars is in 2013 opgericht en won sindsdien snel terrein. FlixBus claimt, met meer dan 2.000 bestemmingen in 28 landen, over het grootste busnetwerk van Europa te beschikken. FlixBus is ook actief in het westen van de Verenigde Staten.

Nu is FlixBus erin geslaagd om op de middellange afstand toch weer een goede concurrent te zijn van het vliegtuig Hilbert Michel, beleidsmedewerker busvervoer bij Koninklijk Nederlands Vervoer

Overnamedoel Eurolines is op zijn beurt in 25 Europese landen actief. In Frankrijk voert Eurolines ook de merknaam Isilines. Als de overname van Eurolines slaagt, ontstaat een machtige speler met vele duizenden bestemmingen. Maar er zijn meer kapers op de kust op de markt voor middellange trajecten.

Vorige week kondigde het eveneens Franse BlaBlaCar aan dat het de strijd aan wil gaan met FlixBus in Duitsland. BlaBlaCar, vooral bekend van de autodeeldienst, nam busmaatschappij Ouibus over van het Franse spoorbedrijf SNCF en gaat lijndiensten opzetten in Duitsland. Daar is FlixBus met een aandeel van 95 procent nu ruimschoots marktleider. De Fransen willen de eerste lowcost-bussen laten rijden in het westen van het land.

Volgens Wijnand Veeneman, hoofddocent en onderzoeker vervoer aan de TU Delft, kunnen internationale buslijnen zoals FlixBus die aanbiedt, bijdragen aan een vermindering van het vliegverkeer en zo iets meehelpen om de vervuiling van de lucht in te perken. "Maar dat geldt dan alleen voor een heel specifiek deel van de markt, die van de relatief korte afstand voor mensen met weinig geld", aldus Veeneman.

Branchevereniging Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) is blij dat de middellange busrit zijn positie weer heroverd heeft. “Toen het vliegen goedkoper begon te worden kreeg de branche te maken met een flinke dip”, zegt Hilbert Michel, beleidsmedewerker busvervoer bij KNV. “Nu is FlixBus erin geslaagd om op de middellange afstand toch weer een goede concurrent te zijn van het vliegtuig. De bus is op deze afstand vaak sneller en goedkoper.”

Reizigersvereniging Rover Doordat FlixBus zelf geen bussen heeft maar contracten afsluit met tientallen touringcarondernemingen die de lijnen van hun opdrachtgever uitvoeren en onderhouden, heeft de branche volgens Michel met een partij als FlixBus een enorme opsteker te pakken. “De aanwezigheid van FlixBus zorgt voor een fijne, constante stroom aan inkomsten en werkgelegenheid. Vergeet niet dat de touringcarbedrijven het voor een groot deel moeten hebben van het vakantieseizoen. Die afhankelijkheid van een bepaalde periode van het jaar is nu deels weggenomen.” Vaak drukken lowcostvervoerders de kosten door te bezuinigen op salariëring. Maar bij KNV zijn geen klachten bekend over de afspraken die FlixBus met busmaatschappijen maakt of over de betaling van de chauffeurs. Michel: “De buschauffeurs met wie FlixBus in zee gaat worden gewoon volgens de cao betaald.” Reizigersvereniging Rover noemt FlixBus een ‘soort aanvulling op het openbaar vervoer’. “Het is vaak een lange zit in zo'n bus, maar het is een goedkope manier om te reizen”, zegt een woordvoerder. Wel waarschuwt hij ervoor dat de opstappunten in sommige steden geliefde plekken zijn voor dieven.

