Flitskredietaanbieder Ferratum krijgt symbolische tik op de vingers

Voor het eerst in zes jaar tijd is een Nederlands orgaan erin geslaagd de enige overgebleven flitskredietaanbieder schade toe te brengen. De ­Reclame Code Commissie (RCC) ­oordeelt dat de website van het Finse Ferratum de consument misleidt, en verordonneert de kredietverstrekker de tekst aan te passen. Op de homepage van Ferratum en diens label Saldodipje staat dat een lening 14 procent rente per jaar kost, terwijl de werkelijke kosten veel hoger zijn.

Een flitskrediet is een kortlopende lening van een paar honderd euro. Consumenten betalen voor zo’n krediet een torenhoge rente. Een lening van 100 euro met een looptijd van een maand kost bij Ferratum 21 euro aan verborgen kosten, de zogeheten ­‘garantstelling’. Inclusief reguliere rente betaalt een klant omgerekend liefst 270 procent rente op jaarbasis.

Roeping

Dergelijke rentes zijn in Nederland niet toegestaan. 14 procent per jaar is het maximaal toegestane percentage. Dat Ferratum zijn peperdure krediet toch kan aanbieden komt door een truc. Nadat de Nederlandse regels in 2011 strenger werden, verplaatste het bedrijf zijn Nederlandse afdeling naar Liverpool in Engeland. In

het ­Verenigd Koninkrijk zijn de regels voor kredietverstrekkers een stuk minder strikt dan in Nederland. ­Zolang Ferratum zijn klanten via ­internet benadert, heeft het geen vergunning nodig van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM beboette het bedrijf in 2013 nog wel voor de activiteiten van voor de verhuizing.

Het was Gerhard Borgert die ontdekte dat hij Ferratum wel ter verantwoording kon roepen bij de Reclame Code Commissie. Borgert is een voormalig schuldenaar en zelfopgeleid juridisch expert, die zijn roeping heeft gevonden in het helpen van schuldenaren. Van de strijd tegen flitskrediet heeft hij een persoonlijke queeste gemaakt. Hij probeert al jaren een rechtszaak tegen Ferratum uit te ­lokken, tot nu toe zonder succes. ­Ferratum zet wanbetalers wel onder druk om terug te betalen, maar daagt weigerende klanten niet voor de rechter. Het risico op verlies is de multinational te groot.