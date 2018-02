Flinke verliezen Europese beurzen, maar van serieuze correctie geen sprake

De Europese beurzen hebben zich daarmee enigszins hersteld van de nog veel lagere openingsstanden vanmorgen. De angst bestond dat paniekverkopen zich in Europa juist zouden uitbreiden. Beleggers kijken nu uit naar wat er gebeurt als de Amerikaanse beurzen weer openen.

De daling van de koersen kwam onverwacht, en vooral de snelheid waarmee de verkoopgolf om zich heen greep heeft beleggers verrast. Binnen een uur verloor de toonaangevende Dow Jones index maandagavond maar liefst 1.000 punten. Commentatoren wijzen naar de steeds verder geautomatiseerde handel in aandelen als verklaring daarvoor. Die systemen werken veelal met vastgelegde waarden waarbij aandelen verkocht of bijgekocht kunnen worden. Een plotselinge daling kan via die weg een sneeuwbaleffect teweeg brengen. Op het dieptepunt stond de Amerikaanse beurs zo’n 7 procent lager. Later herstelden de koersen zich weer iets.

Hoewel de koersverliezen flink zijn, is de schade voor beleggers op de lange termijn beperkt

Vrijdag was al een slechte dag voor de Amerikaanse beurzen, die toen zo’n

2,5 procent verloren. Aanleiding daarvoor was het – op zichzelf genomen positieve – bericht dat de Amerikaanse lonen veel harder stijgen dan eerder verwacht. De laatste jaren werd daar juist op gewacht: hoewel de werkloosheid blijft dalen bleven de lonen achter. Nu de beloning van werknemers toeneemt zouden werknemers ook de consumptie kunnen opschroeven, en dat is eveneens goed nieuws voor de economische groei.