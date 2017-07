Flex leidt niet langer tot ongelijkheid tussen collega's

Het is de vakbonden gelukt: er is een cao afgesloten met een flextoeslag. "Bij gemeenten krijgen tijdelijke medewerkers hetzelfde loon als collega's met een vast contract", meldt de voorzitter van CNV-Overheid Patrick Fey verheugd. Dit geldt echter alleen voor payrollers. En dus niet voor uitzendkrachten, gedetacheerden en zzp'ers.

Toch zien de vakbonden het als grote winst. 'Flex mag niet langer leiden tot ongelijkheid tussen collega's', opent CNV het persbericht over het cao-akkoord dat maandagnacht is gesloten tussen de vakbonden FNV, CNV, CMHF en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). "Een van de grote kwesties op de arbeidsmarkt is de rechtsongelijkheid tussen werknemers. De flextoeslag heft het loonkostenverschil tussen vast en flex op", aldus Fey.

De cao kwam na "een uiterst moeizaam proces" tot stand, meldt FNV-onderhandelaar Bert de Haas. Met name de afspraken over het terugdringen van het werk op payrollbasis maakte de onderhandelingen lastig. De Haas: "Ik dacht eigenlijk dat het voor de zomer niet meer zou lukken."

De vakbonden pleiten al langer voor een flextoeslag. De bonden stellen dat verreweg de meeste flexwerkers niet zelf voor deze contractvorm kiezen. Daarom moet niet alleen een vaste baan de norm weer worden, ook moeten flexwerkers beter beloond worden vanwege de onzekerheid over hun inkomsten.

"Flexwerkers lopen veel meer risico. Dus er mag wel wat extra's tegenover staan. Eigenlijk zouden zij meer moeten verdienen dan mensen met een vast contract", vindt CNV-voorzitter Maurice Limmen. Hij zei enige tijd geleden al het inkomensverschil aan de cao-tafels te willen oplossen. Dat is bij de gemeenten nu deels gelukt. Daar werkt 17 procent van het personeel op flexibele basis.

Flexibele krachten

Althans voor payrollers. "Er zijn enkele duizenden payrollers werkzaam bij gemeenten, terwijl dat daar helemaal niet thuishoort. Die constructie is er eigenlijk voor kleine bedrijfjes die moeite hebben met de administratie van personeel. Dat is bij gemeenten niet aan de orde. Integendeel", vertelt Fey.

Het grootste deel van de flexibele schil bij gemeenten bestaat uit uitzendkrachten. Die hebben een eigen cao en bouwen dus pensioen op en vallen onder het sociale zekerheidsstelsel. Zzp'ers werken weinig voor de gemeente, zegt Fey. Er is wel even gesproken over een toeslag voor deze zelfstandigen maar dat overleg is niet in een vergevorderd stadium.

De voorzitter van CNV-Overheid erkent dat het oneigenlijk gebruik van flexibele krachten met de flextoeslag nog niet is opgelost.

"We zijn er nog niet. We moeten waakzaam blijven. Maar er is een belangrijke stap genomen." Want zullen zzp'ers en gedetacheerden niet juist aan populariteit winnen nu payrollers duurder worden? De vakbonden hopen van niet.

In de cao is daarom het uitgangspunt opgenomen dat structureel werk in principe wordt gedaan door mensen met een vaste aanstelling. Dus dat het inhuren van mensen alleen gebeurt bij piekperiodes en ziekten.