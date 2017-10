Flespompoen met kikkererwten

Van de fleskalebas, cucurbita lagenaria siceraria, zijn bijvoorbeeld pollen gevonden in het graf van de Egyptische farao Ramses II (1200 v. Chr.). Men gebruikte de schil na geduldig leegschrapen als een fles, blijkt uit oude teksten uit Syrië (Ugarit 1300 v. Chr.). Dat gebeurt nog steeds in het Midden-Oosten. Maar ook zijn er 7000 jaar oude resten van de soort opgegraven in Mexico. Deze vrucht moet Amerika ontdekt hebben lang voor Columbus. In een onlangs vertaald Syrisch kookboek (1250 n. Chr.) staan ook ettelijke recepten voor fleskalebas. Hier al-qar'a bi-hummus, een moderne Midden-Oosterse toepassing van de jonge Amerikaanse pompoenkruising butternut squash. Want wij mensen blijven aan de gang met wat ons smaakt.

Ingrediënten voor 2 personen

1 flespompoen van circa 1 kg

3 eetl. tahini

3 eetl. limoensap

1 teen knoflook, uitgeknepen

2 eetl. fijngeknipte peterselie

zout

2 eetl. olijfolie

1 rode ui in ringen

blik kikkererwten (400 g)

2 eetl. granaatappelpitten

Erbij: geroosterd pitabrood

De pompoen wassen, in de lengte halveren, pitten en draden eruit schrapen. Verpakt in magnetronfolie op de bolle kant in een schotel leggen, 8 minuten garen op het hoogste vermogen, 5 minuten laten staan (of half uur op het snijvlak bakken in een oven van 200 graden C).

De tahini losroeren met limoensap, knoflook en 1 eetlepel peterselie. Zoveel water toevoegen dat een prettige saus ontstaat. Afmaken met zout. Overbrengen in een sauskommetje. Uienringen glazig fruiten in de olie. Uitgelekte kikkerwten kort laten meedoen.

De pompoenhelften uithollen met een aardappelronder. Uitsnijdsels nog even doorwarmen met kikkererwten en ui, terugscheppen in de schillen. Garneren met granaatappelpitten en de overige peterselie. Hierbij de broodjes. Apart op tafel: de overgebleven vulling, wat granaatappelpitten en de saus.