Flauwe moppen en grappen over het communisme als teken van verval

In de jaren tachtig wordt het verval zichtbaar en tuimelen de communistische regimes om. Ronald Reagan is dan de president van de VS - een felle, ideologische anti-communist. Maar hoe framet hij de communistische regimes? Heel vaak door er simpelweg grappen over te maken. Op internet zijn er talloze te vinden.

In de communistische landen was alles schaars en moest je op alles heel lang wachten. Reagan: een man koopt een auto. De verkoper zegt dat die auto over tien jaar zal worden afgeleverd. De man vraagt of de auto ’s morgens of ’s middags zal worden afgeleverd.

‘Het duurt nog tien jaar, moet je dat nu al weten?’ vraagt de verkoper verbaasd.

Ja, antwoordt de man , ‘want op die dag heb ik ’s morgens een afspraak met de loodgieter.’

Het doet denken aan een flauwe Belgenmop. Maar Reagan heeft daar blijkbaar genoeg aan om het communisme weg te zetten. Ondertussen noemen de Oost-Duitsers hun marxistisch-leninistische heersers spottend ‘marxisten- senilisten’: oude, seniele mannen, losgezongen van de realiteit. Het is misschien wel het grootste teken van verval: alleen maar oude mannen aan de macht, over wie zelfs de felste tegenstanders alleen nog maar flauwe grappen maken.

Hans de Bruijn is bestuurskundige en debatspecialist.