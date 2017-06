Fiscus keurt slechts 20 procent van de zzp-contracten goed

Het nieuwe zzp-contract tegen schijnzelfstandigheid wordt door de Belastingdienst vaker afgekeurd dan goedgekeurd. In deze zogenoemde modelovereenkomsten leggen zelfstandigen en hun opdrachtgevers uit dat de zzp'er in niets lijkt op een vaste kracht. Daardoor is de kans op een tik op de vinger van de fiscus klein.

Maar van de bijna 7500 modelovereenkomsten die zijn ingediend, kwam slechts 20 procent door de keuring. Zo'n 35 procent belandde in de prullenbak, zo maakte staatssecretaris Eric Wiebes van financiën onlangs bekend naar aanleiding van een Wob-verzoek.

Door de uitgestelde handhaving zouden indieners geen haast maken met correcties

Zelfstandigen en bedrijven zijn niet verplicht te werken met modelovereenkomsten. Maar sinds de nieuwe Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties op 1 mei vorig jaar in werking is getreden, doen ze er goed aan een overeenkomst te tekenen. Concludeert de fiscus namelijk dat er wel sprake is van schijnzelfstandigheid, dan bestaat de kans op boetes en naheffingen zodra de handhaving volgend jaar van start gaat.

Heel geliefd zijn de modelovereenkomsten niet. Al weken voor 1 mei 2016 klaagden zzp'ers en bedrijven over onduidelijkheden en de lange toetsing. Wie een modelovereenkomst ter goedkeuring indiende, wist pas na elf weken of deze goed was. Bovendien zette de fiscus door een groot deel een rode streep.

Langer wachten Die trage gang van zaken was destijds ook te wijten aan de indieners zelf, zei Peter Hoogstraten, landelijk coördinator loonheffingen bij de Belastingdienst, vorige zomer. "In het begin zaten er contracten tussen waarvan wij dachten: wat bedoelen ze eigenlijk?" In plaats van elf weken wachten indieners van overeenkomsten nu veertien weken Maar de Belastingdienst en de indieners raakten meer geroutineerd en Hoogstraten beloofde beterschap. Binnen zes weken zouden overeenkomsten zijn getoetst. Dat is niet gehaald. In plaats van elf weken wachten indieners van overeenkomsten nu veertien weken. Het aantal goedgekeurde zzp-contracten is weliswaar gestegen, maar is met 20 procent nog steeds niet veel. Dat komt vooral door het grote aantal bedrijven en zzp'ers die hun ingediende modelovereenkomst gedurende de toetsing intrekken; tot nu toe 2429 stuks. Dat kan zijn omdat ze geen een overeenkomst meer willen, besluiten een al goedgekeurd contract te gebruiken of inzien dat er in hun situatie duidelijk wel of juist geen sprake is van schijnzelfstandigheid, schrijft staatssecretaris Wiebes. Dat de wachttijd is opgelopen, komt volgens Wiebes doordat hij de handhaving van de Wet DBA is opgeschort. Nu boetes en heffingen pas per 1 juli 2018 dreigen, maken indieners geen haast met het doorvoeren van de aanpassingen die ervoor zorgen dat hun modelovereenkomst wordt goedgekeurd. Lees ook: De overheid heeft niet veel aan de zzp’er

