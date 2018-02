Fiscale regels Airbnb zijn troebel

Mensen die hun huis verhuren aan toeristen via platforms als Airbnb weten vaak niet hoe hun inkomsten belast moeten worden. De informatie op de site van de Belastingdienst hierover is summier. Dat ligt niet zozeer aan de Belastingdienst maar aan de belastingwetten, vinden belastingexperts. Ze vragen zich af of het huidige stelsel voor de inkomstenbelasting wel is ingericht op nieuwe vormen van verdiensten sinds de komst van platforms als Airbnb en Uber.

Lees verder na de advertentie

"Er worden nu oude regels toegepast op een nieuw verschijnsel", stellen universitair docent belastingrecht Suzanne Mol en hoogleraar belastingrecht Jan van de Streek, beiden van de Universiteit van Amsterdam. "Het is daarom de hoogste tijd voor een onderzoek hoe je de gebruikers van platforms in de heffing kunt betrekken."

Vandaag spreekt zowel Mol als Van de Streek op een congres over 'belastingheffing in de deeleconomie'. Het congres is een initiatief van de fiscale studievereniging van de universiteit, 'SFEER'. Met de deeleconomie worden digitale platforms als Uber, Thuisbezorgd.nl of Airbnb bedoeld, waarbij klanten en diensten - meestal via een app - bij elkaar worden gebracht.

De deeleconomie is een blijvend fenomeen, het gaat niet weg Suzanne Mol, universitair docent belastingrecht

Miljardenmarkt De bedrijven die de diensten faciliteren én de burgers die, bijvoorbeeld via Airbnb, geld verdienen door hun huis beschikbaar te stellen, vertegenwoordigen inmiddels een miljardenmarkt. Mol: "Daarbij werd tot nu toe steeds het accent gelegd op de belastbaarheid van de platforms zelf. Maar steeds nijpender is de vraag: wanneer wordt de consument próducent en daarmee belastingplichtig?" Ook andere landen worstelen met de kwestie. Zo kunnen mensen in Brussel gebruikmaken van de taxi-app Heetch, een dienst die zich richt op ritten tussen 20 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends. Anders dan bij taxireus Uber zijn de chauffeurs van Heetch geen gediplomeerde taxichauffeurs maar burgers die in de late uren een centje willen bijverdienen. De Belgische federale regering erkende Heetch vorig jaar als digitaal deelplatform waardoor de diensten nu vallen onder een zogeheten 'fiscaal gunstregime'. De Brusselse chauffeurs betalen automatisch 10 procent over hun inkomsten, tenzij ze meer verdienen dan 5000 euro. Mol en Van de Streek vinden dat Nederland snel duidelijkheid moet verschaffen over de belastbaarheid van mensen die inkomsten verkrijgen via diensten als Airbnb. "Je kan denken aan een speciale wet belastingheffing deeleconomie", zegt Van de Streek. Zo niet, dan vreest Mol 'een toename van het aantal fiscale geschillen zonder duidelijke uitkomst'. "De deeleconomie is een blijvend fenomeen, het gaat niet weg. Er zijn te veel vragen over het betalen van belasting."