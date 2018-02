Fiscale deals met multinationals gaan op de schop: financiën wil meer grip op 'rulings'

Aanleiding voor het onderzoek naar in totaal 4462 rulings was de onthulling in Trouw in november vorig jaar dat bij een afspraak tussen de Belastingdienst en de multinational Procter & Gamble de voorgeschreven procedure niet is gevolgd. Dat blijkt dus vaker voor te komen, stelt Snel nu. Na jaren van discussie over de wenselijkheid van de rulings heeft de Belastingdienst voor het eerst onderzocht of de afspraken wel deugdelijk tot stand komen.

Lees verder na de advertentie

De meeste fouten vinden plaats bij afspraken die worden afgegeven door lokale inspecteurs. In 63 gevallen hadden die afspraken eigenlijk voorgelegd moeten worden aan een daarvoor ingericht team met specialisten. Om dit soort fouten in de toekomst te voorkomen, wil Snel dat alle afspraken met internationale bedrijven alleen nog worden afgegeven door dat zogeheten rulingteam.

Uit gegevens van het rulingteam blijkt dat vorig jaar al veel minder bedrijven zich meldden voor een afspraak met de fiscus.

Toch worden er ook bij dat rulingteam fouten gemaakt, constateert Snel. In zes gevallen is er mogelijk sprake van fouten. Drie daarvan moeten nog nader onderzocht worden, schrijft Snel aan de Tweede Kamer. Van de rulings die door lokale inspecteurs zijn afgegeven zijn in 72 gevallen procedurefouten geconstateerd. Dat aantal is opvallend hoog, aangezien lokale inspecteurs slechts een derde van alle internationale rulings afgeven.