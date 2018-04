Fipronilboer Wim ten Ham voelt zich genept door de autoriteiten

Hier moet het zijn. Bij deze mooie, witte boerderij met daarachter een enorme kippenschuur. 68.000 kippen wonen er maar je hoort ze niet als je buiten staat. Het is sowieso stil op het erf van de familie Ten Ham in Ede. Alleen de A30 verstoort de rust.

Een auto komt aanrijden. Het is de baas zelf. Wim ten Ham, aangenaam. Een rustige man zo op het oog. Geen prater, zo lijkt het. Maar nog voor hij zijn kippen laat zien, brandt hij los. "Je proeft gewoon de oneerlijkheid. We zijn genept door de letter van de wet."

'Vierenhalf miljoen eieren hebben we moeten vernietigen! Zo hup, de container in. Dat is toch vreselijk?' Corry ten Ham

De ellende begon in de zomer van vorig jaar. Ten Ham, zijn vrouw en twee van hun zes kinderen waren al op vakantie, toen de bevestiging kwam dat ook de eieren van zijn pluimveehouderij waren besmet met de insecticide fipronil. De kippenboer en constructiebouwer vreesde het al. Hij had voor hij op vakantie ging nog een monster genomen van zijn eieren. De fipronil was immers in de keten terechtgekomen via stalreinigingsbedrijf Chickfriend, dat het middel illegaal in Nederland had gebruikt bij de bestrijding van bloedluis. En Chickfriend, ja, dat bedrijf had Ten Ham ook ingehuurd. "Je moet toch wat. Bloedluis is de grootste vijand van de kippenboer. We bleven er maar last van houden. Toen kwam ik de mensen van Chickfriend tegen. Wij helpen jou van je bloedluis af, zeiden ze. Toen heb ik ze laten komen."

Vernietigen Er volgde een rampzalige periode voor de familie Ten Ham. Het bedrijf werd op drie fronten geblokkeerd: er mochten geen eieren van het terrein, geen kippen en geen mest. We zitten inmiddels met een mok koffie aan de keukentafel, als Corry aanschuift, de vrouw van Ten Ham. Ook voor haar is de fipronil-affaire een nachtmerrie: "Het weg moeten gooien van de eieren vond ik het allerergste. Vierenhalf miljoen eieren hebben we moeten vernietigen! Zo hup, de container in. Dat is toch vreselijk?" Haar man is er emotioneel onder: "Ik dacht: ik doe het niet meer. Ik doe-het-niet-meer!" 'Als ik de torenhoge eierprijs van de afgelopen tijd erin meeneem kom ik uit op een verliespost van 735.000 euro' Wim ten Ham Het scheelde niet veel of Ten Ham en zijn kippen werden door hun eigen eieren ingesloten. Ga maar na: de kippen leveren 65.000 eieren per dag. Als die het terrein niet af mogen, hopen de pallets zich in rap tempo op in de schuur. "Op een gegeven moment heb ik de lopende band afgebogen, om ze zo stuk te laten vallen in de container." © Koen Verheijden Hij heeft het pas nog uitgerekend. Wat die hele fipronil-kwestie hem gekost heeft en nóg kost want nog steeds mag er geen kip van het erf bij Pluimveehouderij Ten Ham. "Als ik de torenhoge eierprijs van de afgelopen tijd erin meeneem kom ik uit op een verliespost van 735.000 euro. Verdien dat maar eens terug met de huidige eierprijs."