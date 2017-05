Fiod verdenkt advocaat die rare transactie niet meldde

Het is de eerste keer dat een advocaat onder het vergrootglas ligt voor het niet melden van een ongebruikelijke transactie. Advocaten, maar onder meer ook botenhandelaren, garagehouders, notarissen en belastingadviseurs worden gezien als poortwachters tussen de boven- en de onderwereld. Die beroepsgroepen worden op straffe van vervolging geacht ongebruikelijke transacties te melden.

Lees verder na de advertentie

De Amsterdamse advocaat zette een constructie op waardoor hijzelf mede-eigenaar werd van het pand. Het vermoeden is dat hij zo nog openstaande rekeningen wilde innen. De familie waar hij de constructie voor opzette, was eerder al voor belastingfraude veroordeeld. Het onderzoek is gestart na een tuchtrechtelijke veroordeling door de raad van discipline van de advocatuur. De advocaat is voorwaardelijk geschorst. Hij geldt voor de politie als verdachte.

Tot de oogst van de Fiod in de voorbije weken hoort ook een belastingadviseur uit de regio Breda. De man had melding moeten maken van een klant die door misdaad verkregen geld probeerde wit te wassen vanaf een Zwitserse rekening.

Steun bij witwassen is ook de verdenking tegen een accountant uit de omgeving van Delft. Die meldde 168 ongebruikelijke transacties niet waardoor hij nu wordt verdacht van steun aan het ‘witten’ van miljoenen euro’s door een bedrijf dat producten levert voor tuinbouwondernemingen en ‘growshops’.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.