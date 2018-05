Fiod onderzoekt of VolkerWessels-dochters steekpenningen betaalden op Sint-Maarten

De fiscale opsporingsdienst Fiod onderzoekt twee dochterbedrijven van bouwonderneming VolkerWessels. Mogelijk zijn er steekpenningen betaald voor het verkrijgen en uitvoeren van opdrachten op het Caribische eiland Sint-Maarten. Dat zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie.

Lees verder na de advertentie

Het beursgenoteerde VolkerWessels bevestigt dat er een onderzoek loopt naar meerdere bouwprojecten op het eiland. Concreet noemt het bedrijf Causeway Bridge, een verbinding tussen het vliegveld en de oostzijde van de Simpson Bay Lagoon met als blikvanger een draaibrug. Dochterbedrijven Volker Construction International en Volker Stevin Caribbean wonnen de aanbesteding in 2012 en rondden de klus een jaar later af.

Het OM is al langer bezig met het corruptieonderzoek. In juni vorig jaar zijn verschillende bedrijfspanden op Sint-Maarten doorzocht. Het ging onder meer om een trustkantoor en kantoren van het havenbedrijf van Sint-Maarten. In Nederland is een kantoorpand van een van de verdachte dochterondernemingen doorzocht.

Met een brug de oceaan over De Causeway was een project waarmee VolkerWessels de aandacht trok. Vrachtschip Marietje Andrea vervoerde de draaibrug van 68 meter en 450 ton over de Atlantische Oceaan, van de scheepswerf in Krimpen aan den IJssel naar de Simpson Bay Lagoon op Sint-Maarten. Daar werd de brug op z’n plek gelegd in de Causeway, een verbinding die ervoor moest zorgen dat Sint-Maarten z'n positie als jachtbestemming in het Caribisch gebied kon behouden. Het contract bedroeg 32 miljoen euro en beide bedrijven zouden hierop 1,5 miljoen verlies hebben geleden, meldt VolkerWessels nu. Het bouwbedrijf benadrukte in die tijd de duurzaamheid van z’n projecten op Sint-Maarten. Zo meldde het in een persbericht dat jeugdleden van de lokale snorkelvereniging jonge mangroveplanten weghaalden om ze na de bouw van de Causeway Bridge te kunnen herplanten. Ondertussen werd er dus mogelijk smeergeld betaald.