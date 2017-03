De actie is onderdeel van een wereldwijde speurtocht naar voor de fiscus verborgen geld. Ook in Australië, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië lopen inmiddels gelijktijdig strafrechtelijke onderzoeken.

De Fiod beschikt over zeker 3800 namen en gegevens van Nederlandse spaarders bij de Zwitserse bank Credit Suisse, die de invallen vrijdagmiddag zelf bevestigde. De dienst die opereert onder regie van Openbaar Ministerie, heeft via een informant de bankgegevens in handen gekregen. Het gaat niet alleen om Nederlandse klanten van Credit Suisse, maar ook om in ieder geval 340 Australiërs. In totaal gaat het om 55.000 buitenlandse spaarders.

Het onderzoek zal zich volgens een woordvoerster van het Functioneel Parket niet beperken tot de spaarders maar zich ook uitstrekken tot dienstverleners. En dan moet gedacht worden aan banken, trustkantoren en belastingsadviseurs.

Donderdag vond het eerste deel van de internationale klopjacht plaats. Gelijktijdig vonden in Australië, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië acties plaats. Het is voor het eerst dat op deze schaal onderzoek naar zwartspaarders wordt gedaan.

Verborgen vermogen In Nederland zijn inmiddels twee verdachten aangehouden, twee andere verdachten zijn inmiddels verhoord. In woningen in Den Haag, Hoofddorp, Zwolle en Venlo is administratie in beslag genomen en is beslag gelegd op banktegoeden en onroerend goed. De Fiod heeft verder een luxe wagen, tientallen schilderijen, juwelen en een goudstaaf meegenomen. Inkeerders kunnen zich nog altijd bij de Be­las­ting­dienst melden Volgens de bestrijders van belastingfraude stijgt de kans dat verborgen vermogen wordt gevonden. Er wordt steeds meer in internationaal verband geopereerd. Dat betekent dat data aan elkaar worden gekoppeld en dat informatie van tipgevers beter wordt gedeeld. Dat overal in de wereld aan het bankgeheim wordt geknibbeld, maakt de kans ook groter dat verborgen vermogen boven water komt. Inkeerders kunnen zich nog altijd bij de Belastingdienst melden. Zij komen er dan van af met een boete van 120 procent. De maximale boete die de fiscus oplegt bij niet vrijwillig gemeld vermogen bedraagt 300 procent. Het lijkt er op dat de opsporingsdiensten nu stuiten op de harde kern van belastingontduikers. In het kader van de inkeerregeling daalde vorig jaar het vrijwillig gemelde vermogen naar 170 miljoen euro, tegen 510 miljoen in 2015.

