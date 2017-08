Finse politie onderzoekt steekpartij in Turku als terroristische daad, vier mannen opgepakt

De Finse politie heeft inmiddels vier Marokkaanse mannen aangehouden die mogelijk betrokken waren bij de steekpartij in Turku. Een achttienjarige man zat al langer vast. Hij was door de politie in zijn been geschoten.

De man stak vrijdagavond met een mes op voorbijgangers in. Hierbij vielen twee doden. Eén overleed ter plekke, de ander in het ziekenhuis. Volgens de politie had hij het specifiek op vrouwen gemunt. Nog eens acht mensen raakten gewond, onder hen zijn twee Zweden en een Italiaan.

De man zou pas sinds vorig jaar in Finland hebben gewoond. De Finse politie stelde vast dat de man "onderdeel van het asielproces was."

Terroristische daad De politie behandelt de steekpartij als een terroristische daad. "Vanwege de informatie die we gedurende de nacht kregen, beschouwen we de steekpartij in Turku nu als moord met terroristische bedoelingen'', luidde de verklaring van het Nationale Bureau van Onderzoek. Het incident op het marktplein Puutori in de binnenstad van Turku, in het zuidwesten van Finland. Verschillenden mensen zouden nog zijn ontkomen aan de aanvaller door een nabijgelegen café in te vluchten. In het hele land is inmiddels de beveiliging versterkt met meer patrouilles en bewaking. Vrijdag werd de beveiliging op het vliegveld van Helsinki en in Finse treinstations al opgevoerd opgevoerd als reactie op de steekpartij. Vlaggen hangen vandaag halfstok in heel Finland. In juni verhoogde de inlichtingendienst het dreigingsniveau van terrorisme in het land. First footage of a 'stabbing attack with multiple injuries' in Turku, Finland pic.twitter.com/5sMDf9Olo2 — Voice of Europe (@V_of_Europe) 18 augustus 2017

