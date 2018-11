Finnen drijven spot met aanpak bosbranden Trump: ‘Rake Finland great again’

Naar aanleiding van de zware bosbranden in Californië, die al meer dan zeventig mensen het leven kostten, filosofeerde Trump wat over bosbeheer. In een ontmoeting met journalisten, in een afgebrand perceel in Californië, zei de president: “Als je naar andere landen kijkt, is het een heel ander verhaal.” Neem nou de Finnen. “Zij besteden veel tijd aan harken en opruimen.” Dat had de president onlangs gehoord van zijn Finse collega Saulli Niinisto.

Maar Niinisto reageerde meteen met de opmerking dat hij zich niet kon herinneren dat dit onderwerp was besproken. Hij had Trump wel verteld dat Finland grotendeels bebost is en dat het land een goed systeem heeft om branden in de gaten te houden.

De Finnen gingen op sociale media direct creatief aan de slag met Trumps opmerking. Velen toonden foto’s van zichzelf, partners of buren, lekker harkend of anderszins aan de slag. “Gewoon een normale dag in het Finse bos”, schrijft Pyry Luminen op Twitter, bij een foto waarop ze buiten met een stofzuiger in de weer is. ‘Rake Finland great again’ (hark Finland weer groot, red.), schrijven sommigen erbij, met een variatie op Trumps bekende motto.

Anderen gaan wat serieuzer in op Trumps uitlatingen. Zo schrijft Veli-Pekka Kivimäki, ook op Twitter, dat Californië en Finland klimatologisch nogal verschillen. En dat het ‘manicuren’ van al dat bos zelfs voor de nijvere Finnen toch te veel werk zou zijn. Eerder had Trump al kritiek op de aanpak van de bosbranden in Californië, die door Democratisch wanbeheer aangewakkerd zouden zijn.

