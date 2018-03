Finland is het gelukkigste land ter wereld, en wel hierom

Het is jaarlijks stuivertje wisselen tussen de Scandinavische landen op de lijst van gelukkigste landen. Ook dit jaar voeren vooral noordelijke landen weer de eredivisie aan in het World Happinness Report. De Finnen zijn het 'allergelukkigst', vorig jaar waren het de Noren.

Sinds 2012 beoordelen de Verenigde Naties de inwoners van 156 landen op hun geluksgevoel. In de toptien staan dezelfde landen als vorig jaar maar nu in een andere volgorde. Nederland staat dit jaar op plek zes. Gekeken wordt onder andere naar inkomen, sociale ondersteuning, levensverwachting en de mate van vrijheid in een land.

Geld maakt niet per se gelukkig, bewijst de degradatie van de VS

Gratis gezondheidszorg Finland scoort op deze combinatie dus het best, ondanks de donkere strenge winters. De Finnen verklaren hun geluk door de aanwezigheid van natuur, kinderopvang, goede scholen en gratis gezondheidszorg. Dat geld niet per se gelukkig maakt, bewijst de degradatie van de Verenigde Staten op de ranglijst. Dat land zakte vier plaatsen en staat nu op de achttiende plek. Volgens een van de opstellers van het rapport, de Amerikaanse econoom Jeffrey Sachs, wordt zijn land 'rijker en rijker maar niet gelukkiger'. Het geluk in de VS neemt onder andere af doordat netwerken voor sociale steun verzwakken en het vertrouwen in publieke instellingen afneemt. Ondertussen blijft het aantal obesitasgevallen, drugsgebruik en onbehandelde depressies hoog, aldus Sachs.