Finalespecialist Mourinho moet seizoen United redden

Het is een stokpaardje van Arnold Mühren, als het weer eens gaat over het drukke speelprogramma in Engeland. "Ik begrijp nooit dat ze daarover zeuren", zegt de oud-speler van onder meer Ajax, Ipswich Town en Manchester United. "Toen wij met Ipswich in 1980-'81 de Uefa-beker wonnen, speelden we dat seizoen 66 wedstrijden. Ik miste alleen de eerste wegens een blessure, de andere 65 stond ik in de basis. En ik vond het heerlijk."

Dat José Mourinho al weken klaagt over het drukke speelschema van zijn ploeg, geeft vooral aan dat de manager van Manchester United in de aanloop naar de Europa League-finale allesbehalve zeker is van zijn zaak. De ervaren Portugees probeert ook nu weer als een volleerd acteur de media en de publieke opinie te bespelen. De teneur: alles zit tegen, Manchester United wordt op vele gebieden tegengewerkt en het zou een geweldige prestatie zijn als hij met zijn ploeg de Europa League zou winnen.

Vervelend voor Mourinho is echter dat zijn theaterspel langzaam maar zeker wat doorzichtig wordt. "We hebben sinds 1 januari al 37 wedstrijden gespeeld", riep de manager vorige week, om aan te geven hoe druk het schema is. Wie goed telde, kwam echter tot 33 duels. Dat is nog een behoorlijk aantal, maar de trainer maakt gretig gebruik van zijn omvangrijke selectie en rouleert dat het een lieve lust is.

Jaargang 2016-'17 komt voor Manchester United te boek te staan als mislukt, als Mourinho er met zijn ploeg niet in slaagt de Europa League te winnen

Dat Ajax minder vermoeid aan de finale in Stockholm zal beginnen, is dan ook op z'n minst aanvechtbaar. Marcus Rashford is de speler met de meeste duels dit seizoen: 52. Daarvan draafde hij echter 23 keer op als invaller. Paul Pogba kwam tot vijftig duels en Ander Herrera tot 49, invalbeurten meegeteld. Bij Ajax is Davy Klaassen de meest gebruikte speler, met 49 wedstrijden. Al die duels begon Klaassen in de basis. Het zijn er lang niet zoveel als de 65 van Arnold Mühren.

Mourinho is een specialist in finales. Van de dertien die hij er bereikte als trainer, won hij er elf. Feit is dat de jaargang 2016-'17 voor Manchester United te boek komt te staan als mislukt, als hij er met zijn ploeg niet in slaagt de Europa League te winnen. Louis van Gaal eindigde de afgelopen jaren met de ploeg respectievelijk als vierde en vijfde.

Cruciaal belang Vorige zomer investeerde de clubleiding daarom fors. Pogba werd de duurste speler aller tijden toen hij voor 105 miljoen euro werd teruggehaald van Juventus, voor Henrikh Mkhitaryan (Dortmund) werd nog eens ruim 30 miljoen uitgegeven en de transfervrije Zlatan Ibrahimovic werd met een fors salaris ook over de streep getrokken. Resultaat: winst van de League Cup en de zesde plaats in de Premier League, wat betekent dat Manchester de Europa League moet winnen om zich te plaatsen voor de Champions League. En dat is van cruciaal belang voor de financiële toekomst van club en voetballers. Omdat alle spelers een salaris hebben dat is afgestemd op Champions League-voetbal, moeten zij 25 procent van hun verdiensten inleveren mocht Manchester United zich niet voor het miljoenenbal kwalificeren. Kledingsponsor Adidas schrapt 30 procent van de jaarlijks toegezegde 85 miljoen euro, als de club geen Champions League speelt. Nu Ibrahimovic is afgehaakt, blijven er te weinig spelers over die door hun prestaties in het oog springen Geld en prestige van de trainer, dat is het thema dezer dagen. En dat zegt genoeg. Nu Ibrahimovic geblesseerd is afgehaakt, blijven er te weinig spelers over die door hun prestaties in het oog springen. Maar Ajax is gewaarschuwd: Mourinho is en blijft een ontsnappingskunstenaar. José Mourinho bereikte als clubtrainer dertien keer een finale om een grote prijs, waarvan hij er maar liefst elf won. Hij verloor alleen twee nationale bekerfinales, de laatste in 2013.

2002-'03, Uefa Cup (gewonnen) FC Porto-Celtic n.v. 3-2

2002-'03, Beker van Portugal (gewonnen) FC Porto-Leiria 1-0

2003-'04, Beker van Portugal (verloren) Benfica-FC Porto n.v. 2-1

2003-'04, Champions League (gewonnen) FC Porto-AS Monaco 3-0

2004-'05, League Cup Engeland (gewonnen) Chelsea-Liverpool n.v. 3-2

2006-'07, League Cup Engeland (gewonnen) Chelsea-Arsenal 2-1

2006-'07, FA Cup Engeland (gewonnen) Chelsea-Manchester United n.v. 1-0

2009-'10, Coppa Italia (gewonnen) Inter-AS Roma 1-0

2009-'10, Champions League (gewonnen) Inter-Bayern München 2-0

2010-'11, Copa del Rey Spanje (gewonnen) Real Madrid-Barcelona n.v. 1-0

2012-'13, Copa del Rey Spanje (verloren) Atletico Madrid-Real Madrid n.v. 2-1

2014-'15, League Cup Engeland (gewonnen) Chelsea-Tottenham Hotspur 2-0

2016-'17, League Cup Engeland (gewonnen) Manchester United-Southampton 3-2

